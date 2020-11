Camila Gallardo nominada a los Grammy: “No lo esperaba”

A solo horas de conocer su nominación a los Grammy estadounidenses, los mayores premios de la industria musical, la cantante nacional Camila Gallardo no puede ocultar su incredulidad. “Estoy demasiado feliz, de verdad que han sido horas muy bonitas y he podido compartirlas con mis seres queridos”, dice la artista a La Tercera, quien ayer, durante el anuncio de los nominados a la edición 2021 del evento, apareció como una de las contendientes en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por su disco Monstruo, y que estrenó en dos partes entre fines de 2019 e inicios de este año.

En dicho apartado la intérprete competirá contra Fito Páez y su disco La conquista del espacio; Bajofondo con su material Aura; Cultura Profética con Sobrevolando, y Lido Pimenta con Miss Colombia.

“Es raro obviamente porque son artistas con los que he crecido. Es súper raro en el buen sentido porque si me hubieses dicho que iba a estar en los Grammy con Fito Páez, Cultura Profética, o con artistas de talla internacional como Beyoncé, Taylor Swift, que están nominadas , no tenía sentido para mi”, asegura.

Y sigue: “No me lo esperaba nada. De hecho no estuve nominada a los Latin Grammy, el año pasado sí, pero este año dije ‘si no estuve nominada a los latinos, menos voy a estar en el americano’. Y estar en el Grammy americano es otro nivel. En mi cabeza no había por dónde esto pasara, así que súper agradecida”.

Sobre su ausencia en los recientes Grammy Latinos -algunos seguidores incluso han calificado su aparición en la versión estadounidense como una “revancha”-, la artista calma las aguas. “No lo siento como una venganza, al contrario, hay que verlo como un tremendo honor y como lo que es, con las ganas de que la música siga creciendo a nivel latinoamericano y en mi generación, que siento que es algo que tiene que pasar. Me hacen falta más nombres de gente de mi edad en estos premios”.

Sobre ese punto la cantante profundiza: “(Tengo) ganas que esta oportunidad y reconocimiento se le entregue a más artistas chilenos y latinoamericanos, especialmente de mi generación porque siento que ahí hay algo importante que destacar. Igual pasa en este tipo de premios que muy pocas veces a los artistas latinos a los que se le reconoce son artistas nuevos, la mayoría el tiempo son artistas que ya llevan mucha trayectoria, así que ojalá se pueda integrar cada vez más artistas latinos nuevos”.

Este año la artista con mayor número de nominaciones es Beyoncé, con nueve, y hay una alta presencia femenina en la cita, ¿cómo ve eso?

Me parece hermoso. Tampoco siento que es algo que agradecer, no tenemos que agradecer por tener un lugar en la industria, es el lugar que las mujeres merecen tener y siempre han merecido tener. Vivimos en una época de transición lógicamente, pero es una industria terriblemente machista. En otras entrevistas me han forzado como a dar gracias por tener un lugar en la música, y no voy a agradecer porque a mis compañeras les esta yendo bien, es lo mínimo que tienen que tener porque son talentosas, increíbles, ahí sí que siento que es una revancha, de tantos años de represión a nosotras en la industria, y de cosificación y hasta el día de hoy. Todavía no se hace el quiebre frente a muchos artistas masculinos. No tengo nada contra un género en específico, pero aún hay artistas que no entienden que el lenguaje genera realidad y que sus letras están influyendo de una manera positiva o negativa a toda una generación

En cuanto a usted y su camino en la música, ¿siente que todo en su carrera ha avanzado muy rápido?

Soy súper chica todavía, me queda mucha música por escribir, muchos escenarios en los que tengo que estar. Espero seguir evolucionando, y estoy intrigada y emocionada por lo que se venga.

La ceremonia de los Grammy 202 será el 31 de enero, y en un formato híbrido, con actuaciones tanto en vivo como grabadas.