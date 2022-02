La sorprendente confesión de Dave Grohl: sufre grave daño auditivo y lleva 20 años leyendo labios

Cuando en 1992 Dave Grohl lanzó Nevermind, el más célebre disco de Nirvana, ya padecía los primeros efectos de la tinnitus. Un molesto zumbido en sus oídos cuando apagaba las luces y se acostaba para dormir cada noche eran parte de los síntomas. Una década después, ya convertido en frontman de Foo Fighters y en uno de los instrumentistas más cotizados de la escena rockera anglo, Grohl grabó todas las baterías del álbum que masificó a Queens of the stone age a comienzos de siglo, Songs for the deaf, cuyo traducción al español sería algo así como “Canciones para sordos”. Un título paradójico o una cruel broma del destino para el músico.

Según reveló el propio Grohl en una aparición reciente en el programa The Howard Stern Show, sus años como músico de rock han afectado gravemente su audición. Una afección que suele atacar a los bateristas que llevan muchos años en el circuito y que en el caso del líder de Foo Fighters, acostumbrado a los shows de estadio y a golpear con fiereza los tambores cuando se desdobla en batería, pareciera ser especialmente compleja.

“He estado leyendo labios durante 20 años”, confesó en el programa. Allí detalló que si bien puede escuchar la música en el escenario y en el estudio, si estuviera sentado junto a alguien cenando en un restaurante lleno de gente, no podría entender una sola palabra.

Dave Grohl en "Studio 666". Foto: Open Road Films / AP.

En ese sentido, explicó que la pandemia y el uso de mascarillas también ha obstaculizado su capacidad para comprender lo que dice la gente.

Además, reconoció que hace tiempo que no se revisa la audición porque cree que sabe cuál será el diagnóstico. “Sé lo que van a decir: ‘Tienes... daño auditivo, tinnitus, en el oído izquierdo, más que en el derecho’”, dijo.

“Mi oído izquierdo es un poco peor que el derecho debido a que mi caja y mi monitor de escenario [están en ese lado] cuando toco la batería”, comentó.

El tinnitus puede causar zumbidos en los oídos y el pasado mes de septiembre el propio Grohl dijo algo sobre esto en entrevista con la BBC, hablando de su experiencia con la enfermedad que también ha afectado a otros colegas bateristas y a cantantes como Luis Miguel.

“Oh, Dios mío, durante los últimos 30 años”, dijo sobre el tinnitus. “Cuando apago las luces por la noche es como, ‘Iiiiii’”, describió.