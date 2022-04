Amy Schumer cuenta el cruel chiste sobre Alec Baldwin que le prohibieron en los Oscar

Durante la última ceremonia de los Oscar, la comediante Amy Schumer bromeó con Leonardo DiCaprio y su historial de novias más jóvenes que él, y se río de Kirsten Dunst y Jesse Plemons, matrimonio en la vida real y en la historia de El poder del perro.

Pero también hubo chistes que no pasaron por el filtro de la premiación que la contrató como una de las tres anfitrionas, y que “mi abogado dijo que no los dijera”, señaló en su presentación de stand up el sábado pasado en el Teatro Mirage de Las Vegas.

Alec Baldwin en 2019. Foto: Evan Agostini/Invision/AP, File)

Uno de ellos aludió a Alec Baldwin y el fatal accidente en el rodaje de la película Rust que terminó con la muerte de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la cinta. Un caso que aún se encuentra siendo investigado por la policía, aunque ya existen varias demandas en contra de la producción y el actor, incluida una realizada por la familia de la profesional fallecida.

“Don’t look up (No miren arriba) es el nombre de una película. Más bien no mires por el cañón de la escopeta de Alec Baldwin”, indicó Schumer. Según reporta The Hollywood Reporter, en ese segmento de su show antes también aludió a James Franco y Joe Rogan.

Y no perdió la oportunidad de referirse al gran incidente que marcó la edición 84° de los Premios de la Academia: el momento en que Will Smith subió al escenario del Teatro Dolby a darle una bofetada a Chris Rock, segundos después de que el comediante lanzara una broma en contra de la apariencia de su esposa, Jada Pinkett Smith. Un hecho que, de acuerdo con lo que expresó en sus redes sociales días después, la dejó “traumatizada”.

Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes en los Oscar. Foto: REUTERS/Brian Snyder/File Photo

“Ni siquiera sé qué decir sobre los Oscar, realmente no sé qué decir, no tengo bromas al respecto. Todo lo que puedo decir es que no sé si viste esto, pero Will Smith abofeteó a Chris Rock. ¿Leíste eso en tus noticias?”, contó.

“Y fue solo un maldito fastidio. Todo lo que puedo decir es que fue realmente triste, y creo que dice mucho sobre la masculinidad tóxica. Fue realmente molesto”, dijo, para luego dar paso a los chistes que no le permitieron incluir en su rutina.