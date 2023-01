Spielberg, Cate Blanchett y Tom Hanks: las películas que llegarán a los cines en verano

*M3GAN (5 de enero)

Producida por Jason Blum y con una historia original de James Wan, esta película de terror ha acumulado elogios pese a su singular premisa. Una robotocista (Allison Williams) decide llevar a su casa a la muñeca que creó usando inteligencia artificial, con el fin de que acompañe a su sobrina huérfana, desatando nefastas consecuencias.

*Papá al Rescate (5 de enero)

Benjamín Vicuña, Jorge Zabaleta, Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz protagonizan esta comedia sobre un padre que decide ir a recuperar a su hija antes de que ingrese al sistema de adopción. La dirección corre por cuenta del argentino Marcos Carnevale, responsable de títulos como Elsa & Fred (2005), Corazón de León (2013) y recientemente Granizo (2022).

Benjamín Vicuña en Papá al rescate

*Alcarràs (5 de enero)

Ganadora del Oso de Oro del último Festival de Berlín. Con sensibilidad y gran capacidad de observación, la catalana Carla Simón (Verano 1993) presenta el mundo de la cosecha de duraznos en el campo a través de la mirada de una familia enfrentada a su último año en la faena.

*La Decisión de Partir (12 de enero)

El surcoreano Park Chan-wook (Oldboy) consiguió aplausos por esta cinta que arranca con la muerte de un hombre en la cima de una montaña. El detective del caso empieza a sospechar de la mujer del difunto, al tiempo que crece la atracción entre ambos.

*Un Vecino Gruñón (12 de enero)

Tras encarnar en el último año al coronel Parker y a Geppetto, Tom Hanks asume el rol de un vecino cascarrabias en esta remake de la película sueca A man called Ove (2015). Los mexicanos Mariana Treviño y Manuel García-Rulfo interpretan a la pareja de vecinos que provocarán un cambio en su vida.

*Babylon (19 de enero)

Damien Chazelle (La la land) se sumerge en los orígenes de Hollywood y monta un filme de 189 minutos que ha desatado todo tipo de reacciones. Margot Robbie encarna a una aspirante a actriz, Diego Calva interpreta a un asistente mexicano-estadounidense y Brad Pitt da vida a una estrella del cine mudo.

*Agente Fortune: El Gran Engaño (19 de enero)

Una de las apuestas de acción del verano es responsabilidad de Guy Ritchie. El cineasta detrás de Snatch: Cerdos y diamantes (2000) y Los caballeros (2019) presenta la historia de un agente del MI6 (Jason Statham) que contrata a una estrella de cine (Josh Harnett) en una misión para desarticular los planes de un multimillonario (Hugh Grant).

*Tár (26 de enero)

Conocida en la ficción como la compositora más afamada del mundo, Lydia Tár enfrenta una serie de turbulencias en este drama de Todd Field (Secretos íntimos). Cate Blanchett podría conseguir el tercer Oscar de su carrera por su interpretación de una mujer genial y plagada de fisuras.

*Quiero Bailar con Alguien (2 de febrero)

La británica Naomi Ackie encarna a Whitney Houston en esta cinta con guión de Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody). Abarcando los 80 y hasta sus últimos días, es la primera película biográfica en torno a la artista que popularizó I will always love you.

*Llaman a la Puerta (2 de febrero)

Dos años después de Viejos (2021), M. Night Shyamalan arremete con la historia de una familia secuestrada por un grupo de cuatro extraños que desean sacrificar a uno de ellos para intentar evitar el apocalipsis. Adaptación de la premiada novela de terror de Paul G. Tremblay.

*Los Espíritus de la Isla (2 de febrero)

La máxima nominada a los Globos de Oro gira en torno a dos amigos (Colin Farrell, Brendan Gleeson) que se separan cuando uno de ellos decide alejarse abruptamente. Dirigida por Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen), la película marca su reencuentro con los protagonistas de la comedia negra En brujas (2008).

*Los Fabelman (9 de febrero)

Steven Spielberg se inspira en sus recuerdos de infancia y juventud para dar forma a este filme que indaga en las relaciones familiares y en el poder del cine. Sigue la historia de Sammy (Gabriel LaBelle), un adolescente que descubre un secreto familiar que altera el curso de su vida.

*Pearl (16 de febrero)

Uno de los fenómenos del terror independiente del último año. Cautiva en una granja junto a su familia, una joven (Mia Goth) debe atender a su padre enfermo bajo la mirada de su estricta madre, a pesar de que sueña una vida inspirada en las películas.

*Women Talking (23 de febrero)

Con un sólido elenco (Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Ben Whishaw, Frances McDormand), la directora Sarah Polley presenta la historia de un grupo de mujeres de una colonia menonita que se debaten sobre si abandonar o no el lugar tras una impactante revelación.