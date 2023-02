Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo confirma reestreno en cines chilenos

Es una de las películas más alabadas del último año y la gran favorita a la próxima edición de los Oscar. En la previa a esa ceremonia, donde llega con 11 nominaciones, Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once) volverá a la pantalla grande local.

La distribuidora de la cinta confirmó que el largometraje de Daniel Kwan y Daniel Scheinert estará de regreso en los cines a partir del jueves 2 de marzo.

Originalmente, el filme debutó en Chile el 23 de junio de 2022, aunque contó con funciones de preestreno en las semanas previas. En todo su recorrido en el circuito nacional totalizó más de 70 mil espectadores, convirtiéndose en uno de los títulos independientes más convocantes de la temporada.

Protagonizada por Michelle Yeoh, la película presenta la historia de Evelyn Quan, una inmigrante chino-estadounidense que debe explotar todo su potencial para detener a una villana que amenaza con destruir el multiverso.

La cinta suma 11 candidaturas a los Bafta, cinco menciones a los Premios del Sindicato de Actores y ocho nominaciones a los Premios Independent Spirit. En tanto, la 95° edición de los Oscar, donde podría dar el gran batatazo, se desarrollará en Los Angeles el domingo 12 de marzo.