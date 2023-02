“Todo esto es patético”: la cruenta batalla entre Christina Aguilera y Britney Spears por el trono del pop

Solo tenían 11 y 13 años cuando por primera vez cruzaron camino dos de las artistas más importantes de la escena pop, Britney Spears y Christina Aguilera. Durante un año compartieron set en The Mickey Mouse Club con otros nombres como Justin Timberlake y Ryan Gosling, hasta su término en 1994, para luego aventurarse en la música, casi simultáneamente en 1998. Las comparaciones no faltaron. Y así, fue como inició una supuesta rivalidad por quien acompañaría a Madonna -en su trono de Reina del pop- a lo largo de sus carreras.

En septiembre de 1998 -y a sus 16 años-, Britney Spears lanzó su primer sencillo debut ...Baby One More Time. Una canción dance-pop adolescente escrita y producida por Max Martin, acompañada de un video en el que se puede ver a Spears vestida de colegiala con una icónica coreografía. El sencillo se convirtió en un hit mundial al tope de 22 listas internacionales y sirvió como sencillo para su álbum debut homónimo, que se convirtió en el segundo más vendido en 1999, con 25 millones de copias.

En la otra vereda, en 1998 Aguilera había participado en la banda sonora de Mulán, con Reflection, que le consiguió un contrato con la discográfica RCA. Con el boom de Britney y sus canciones pegajosas, la disquera decidió rehacer por completo el disco de Aguilera y redireccionarlo hacia un estilo pop adolescente. De ahí es que surge Genie in a bottle, el primer sencillo de su álbum Christina Aguilera (1999), que le abrió un camino como una nueva candidata al título de princesa del pop.

Un hito que marcó un antes y un después en esta historia fueron los premios Grammy de 2000. Nominadas en las mismas dos categorías, Mejor interpretación vocal pop femenina y Mejor artista nuevo, las artistas se enfrentaban en la noche más importante de la música.

Luego de la interpretación de Spears con un medley de la balada From The Bottom Of My Broken Heart y su hit ...Baby One More Time, una sorprendida Christina recibía su primer Grammy a Mejor artista nuevo. “Realmente no tengo ningún discurso preparado porque pensé que (...) con un solo sencillo en el mercado a tiempo para las nominaciones a los Grammy con Genie in a bottle (...). ¡Dios mío! ¡Muchísimas gracias a todos!”.

Y como si no fuese suficiente para Spears, la prensa comenzó una campaña en que se presentaba a Aguilera como una versión de ella... pero que sabía cantar. Christina figuraba día a día en los titulares con un solo sencillo lanzado. “Sus poderosas cuerdas vocales suenan refrescantes en una industria habitada por divas con voz de bebé que se ponen la etiqueta de divas, como las niñas se ponen los tacones de su madre” decía People.

Rondaba una narrativa que dictaba que Aguilera era mejor cantante, pero Britney Spears era una mejor performer. Una era la chica buena que pretendía ser mala mostrando su ombligo, mientras que la otra era una chica mala pretendiendo ser inocente. Spears cantaba por el amor de un hombre: “Mi soledad está matándome (y yo). Debo confesar que todavía creo (todavía creo). Cuando no estoy contigo, pierdo la cabeza. Dame una señal”; mientras que Aguilera cantaba sobre lo que un hombre debía hacer para atraerla: “Si quieres estar conmigo. Cariño, hay un precio que pagar. Soy un genio en una botella. Tienes que frotarme de la manera correcta”.

*Los primeros cruces de palabras

Que ya fueran exitosas y reconocidas artistas, no fue una razón suficiente para que las aguas se calmaran, y menos las comparaciones. Britney presentó I’m a slave 4 u como el primer sencillo de su tercer álbum, Britney (2001); mientras que Aguilera se aventuró por el hip hop con Dirrty, el primer adelanto de Stripped (2002).

Aguilera fue duramente criticada por su video, en el que se le ve en un ring de boxeo rodeada de mujeres. “Es una mezcla entre una ramera en una pista de baile (...) la canción, interpretada a eructos, es tan vulgar y desagradable”, escribió Entertainment Weekly luego del lanzamiento. En el programa Saturday Nigh Live la actriz Sarah Michelle Gellar, la parodió y definió la canción como “la misma sensación que cuando te levantas por la mañana con un condón en la oreja y sin saber dónde estás”.

“Puede que haya sido la chica con el culo desnudo en el video, pero si lo miras con atención, también estoy en el frente. No soy solo una chica coja en un video de rap; estoy en la posición de poder, en completo control de todo y de todos los que me rodean”, dijo en ese entonces Aguilera.

Por primera y última vez en la historia se presentaron juntas en los premios MTV de 2003 junto a Madonna. Una de las presentaciones más recordadas que terminó con un beso entre Madonna y las aspirantes a ser las princesas del pop. Pero, las cámaras eclipsaron la participación de Christina y solo el beso con Britney quedó en la memoria colectiva. Más tarde Aguilera reconocía que “fue extraño”. “¿Y sabes por qué lo cortaron? Para enfocar la reacción de Justin (Timberlake), un golpe bastante duro. Al día siguiente miré los periódicos y pensé ‘vaya, parece que me han eliminado de todo esto’”.

Más adelante, ese encuentro con Spears fue recordado por la intérprete de Candyman, calificándolo como incómodo. “Cada vez que intentaba entablar conversación con ella... bueno, digamos que parecía nerviosa todo el tiempo. Me parecía una niña pequeña perdida, alguien que necesita desesperadamente que la guíen”. A lo que Britney le respondió: “¿Una niña perdida? Creo que es más bien al revés. No me puedo creer que haya dicho eso sobre mí. Hace poco se me acercó en una discoteca, delante de mucha gente, e intentó meterme la lengua en la boca. Le dije ‘me alegro de verte’ y ella respondió ‘no estás siendo auténtica’. ¿Cuál es tu definición de ‘auténtica’, Christina? ¿Enrollarte con chicas a las que llevas dos años sin ver? Ha sido maleducada conmigo demasiadas veces”.

En 2004 en conversación con US Weekly, Aguilera lanzó duros comentarios contra Spears luego de que esta se comprometiera por segunda vez, esta vez con Kevin Federline, su bailarín, a quien conoció tres meses antes. “No sé si Britney se ha casado para llamar la atención, porque ya no la reconozco. No conozco al hombre con el que se ha casado y no la conozco a ella (...) Todo este asunto parece un poco patético. ¡Es que no me puedo creer que se haya comprado su propio anillo de compromiso! Lo he visto de cerca y parece comprado en la teletienda”.

*Un reencuentro pendiente

En 2005, a través de una publicación en su página web, Britney dijo que le encantaría volver a ser amiga de Christina y que, incluso, le había enviado una carta diciéndole lo feliz y linda que se ve. Las comparaciones parecían haber quedado de lado, ya que la intérprete de Toxic estaba en el ojo del huracán; su cabeza rapada y su inestabilidad emocional, hacían que Aguilera fuese vista como una artista pop adulta no problemática.

Tres años más tarde, Christina se disculpó por los comentarios que había hecho de su ex compañera. “Debe haber parecido como si estuviéramos compitiendo entre nosotros, pero, en realidad, Britney es alguien con quien solía tomarme de la mano. Éramos niñas tontas juntas en el Mickey Mouse Club. ¡Qué viaje ha sido para los dos!”.

A través de los años, una que otra mención cariñosa se han enviado a través de la prensa y sus redes sociales. Una rivalidad y competencia de larga data entre, sin duda, las mujeres que dominaron la música los años 2000.