“Uno puede detectar vestigios de Elon Musk en él”: Matsson, el magnate tecnológico que desestabiliza a los Roy en Succession

Too much birthday estuvo nominado a tres categorías de los Emmy en 2022. El séptimo capítulo del tercer ciclo de Succession, ambientado en el cumpleaños número 40 de Kendall (Jeremy Strong), despuntó gracias al brutal retrato del colapso emocional del festejado, despedazado porque su último movimiento para derrotar a su padre sólo le produjo frustración y dolor.

La imagen demacrada del segundo de los hijos de Logan Roy (Brian Cox) quedó inscrita entre los grandes momentos de la temporada, pero ese mismo episodio también sirvió para introducir a Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), un visionario tecnológico de origen sueco que posee GoJo, una exitosa plataforma de streaming. “¿Cuándo morirá tu padre?”, le pregunta a Roman (Kieran Culkin), enviado a la fiesta de su hermano para cortejar al empresario sueco por pedido de su progenitor.

Foto: Graeme Hunter

Enigmático y a ratos desconcertante, con su singular método –y su rechazo a las técnicas de la vieja escuela– termina dando un vuelco al trato inicial. Primero, Logan deseaba comprar su compañía, pero luego es Matsson quien termina presentando una oferta para apoderarse de Waystar RoyCo. Al final del tercer ciclo el acuerdo entre ambos consiste en que se quede con todo menos ATN, el canal de noticias de tendencia derechista.

La negociación sigue en curso en la cuarta temporada. Y –spoilers a continuación– continúa en pie después de que la tragedia se instala y el patriarca de los Roy muere en un vuelo en dirección a Suecia, donde se reuniría con el dueño de GoJo para intentar sellar al acuerdo.

En el quinto capítulo del último ciclo, Kendall, Roman y Shiv (Sarah Snook) –flanqueados por los ejecutivos de Waystar– deben desplazarse hasta Noruega pese a que recién acabar de transcurrir un par de días desde el fallecimiento de su papá.

Matsson se reúne con los dos primeros, recién ascendidos al puesto de CEO de la firma, y apela a sacarlos de quicio. “Quizás ustedes no hayan hecho esto antes, pero la forma en que generalmente funciona es: yo digo algo y luego ustedes dicen algo”, les señala. Luego, en un momento más álgido de la conversación, los rotula como “una banda tributo”. Y sobre la mesa les deja una oferta para la que no estaban preparados: adquirir completa Waystar RoyCo, incluyendo ATN.

Mientras Kendall convence a Roman para que arruinen el trato, el sueco juega su propia partida con Shiv. Frustrada porque sus hermanos tomaron el liderazgo momentáneo de la empresa, la única hija de Logan no está a disgusto manteniendo una charla privada con él.

Dos momentos sellan una colaboración que por ahora ignoramos cómo se desarrollará. Ella le sugiere el movimiento que necesita aplicar para salir victorioso de la negociación y luego se muestra empática cuando Matsson le revela que ha estado enviando litros de sangre a una integrante de su equipo, sugiriéndole una hoja de ruta para ocultar el escándalo.

A la mañana siguiente, en la cima de una montaña, Roman le grita que lo detesta y le asegura que no aceptarán el trato, pero el empresario contesta con algo irrechazable: una oferta de US$ 192 por acción, a cambio de todo Waystar.

¿Pero de dónde viene este personaje que desestabiliza a los Roy? Jesse Armstrong, quien para crear Succession se inspiró en las dinámicas familiares y de poder de los Murdoch, Redstone, los Sulzberger y los Hearst, ha sido más bien esquivo en contar de dónde proviene el personaje de Skarsgård.

“Si lees el Financial Times y el Wall Street Journal, tendrás una buena idea de hacia dónde pensamos que iría la serie, porque está tratando de reflejar el mundo”, explicó el guionista a The New Yorker a comienzos de año, cuando anunció el final de la historia.

La revista GQ lo catalogó como “la manifestación espiritual de Elon Musk, Daniel Ek y todos los demás multimillonarios tecnológicos heterodoxos”, haciendo un guiño al dueño de Tesla y al cofundador de Spotify, también sueco.

Presentando al personaje como un “bicho raro”, Vulture apuntó: “Es divertido jugar a ‘¿Quién inspiró a este personaje?’ con Lukas. Uno puede detectar vestigios obvios de Elon Musk en sus erráticos tweets que mueven el mercado, sin mencionar la informal, ‘incorrección política’ del jefe de GoJo”.

Sin embargo, ese medio no estuvo de acuerdo en la comparación con Ek, porque su “personalidad pública se define por una opacidad completamente poco interesante más que cualquier otra cosa”, y situó el análisis en Markus Persson, programador y diseñador sueco que en 2014 le vendió Minecraft a Microsoft y que luego se hizo conocido por apoyar al grupo de teorías conspirativas QAnon.

*El sexto episodio de la última temporada se estrena este domingo 30 a las 21:00 horas, por HBO y HBO Max.