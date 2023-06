Bororo, pintor chileno: “Los Beatles me cambiaron la vida”

Fue una idea que le dio una amiga suya. En un momento, el pintor chileno Carlos Maturana (69) más conocido por su nombre artístico Bororo, estaba algo inquieto. Quería comenzar una nueva serie de cuadros, pero no sabía de qué podrían ir. “Una amigo pintora me dijo haz lo que más amas. Y claro, eran los Beatles”, reconoce el artista al teléfono con Culto.

No solo por edad y generación es que Bororo tiene una particular afinidad con el cuarteto de Liverpool, es algo que -explica- va mucho más allá. “Es una genial idea, porque yo tengo mucha onda con los Beatles, me cambiaron la vida, me hicieron ver de otra manera el planeta que estaba viendo, que no estaba muy entretenido, pero ellos me cambiaron toda la onda”.

Así, Bororo le dio vida a una serie de cuadros -de enormes dimensiones- recopilados en una serie que denominó Yesterday Hoy, y que se exhibe en la Galería Artespacio. En ellos hace un recorrido por la imagen del grupo, sobre todo en sus años más rockeros y de cabello largo, la época del White album (1968), Abbey Road (1969) y Let it be (1970). La del viaje a la India, el Maharishi, las tensiones, los primeros discos solistas y la separación. “Se llama Yesterday hoy, por la canción y porque quise que los Beatles revivieran en la Galería. Como que volvieran a ser estrellas en Santiago de Chile, por eso, los Beatles ahora, ahora”, comenta el artista.

Los Beatles, según Bororo.

“Al principio no sabía si irme por el lado poético, la música, las canciones, la letra -comenta-. Después uno piensa en lo que quedó de los Beatles. Este mensaje que predicaban que al final funó, pero de amor y paz. No sabía por dónde tomar las cosas y al final los tomé por ellos mismos como seres humanos que la rompieron, porque se atrevieron a ser ellos mismos, a hacer muchas cosas que en ese tiempo eran como rigurosas, y ellos se sentaron arriba de todo eso. Esa actitud no es violenta, es simplemente ser libre. Eso fue lo que me rayó para siempre”.

Tú sueles trabajar con cuadros de gran tamaño, ¿por qué esa elección?

Porque el dibujo, y todo lo que está ahí, es distinto a lo más chico. El que pinta en formato chiquitito es difícil que no repita en más grande. A mí me gusta el formato grande, por eso lo hago con brochas.

¿Cómo llegaste a la música de los Beatles?

Como todos, creo. Tendría unos 11, 14 años. Tenía un hermano mayor que escuchaba a Elvis Presley, a Bill Haley. A mí me gustaba el rock and roll desde siempre, desde chico. Cuando aparecieron los Beatles los encontré más de mi generación. La generación de mi madre era la de rock de Elvis, la mía fue totalmente de los Beatles.

Los Beatles, según Bororo.

¿Algún momento de los Beatles que te haya marcado?

Hartos (ríe), pero hay una canción romántica, muy linda, que es como un bolero. Se llama Hasta que apareciste tú (N de la R: Till there was you, del álbum With the Beatles, 1963). Esa canción es bien antigua y era de la época en que yo los conocí. No sé inglés, nunca he aprendido, pero cuando la escuchaba sentía la esencia de la canción. Era como bien gansa, una declaración de amor a la polola. Tal vez no era la época, pero después ese amor ganso, adolescente, se volvió un mensaje de paz mundial, universal. SI bien, no entendía mucho inglés, sí escuchaba el Hasta que apareciste tú. Siempre pensé que hablaba de amor, pero una amiga me dijo que no, que a lo que la canción se refiere es que hasta que uno es uno, uno mismo. Entonces, después de eso, ¡más me gustaron los Beatles! (ríe). Hay otra canción que me gusta que se llama Su majestad (Her majesty, del Abbey Road, 1969). Te la dejo como mi favorita pese a que tengo varias (ríe).

Hay una pequeña historia tuya durante los 80. Que a ti junto a un grupo de pintores (Samy Benmayor, Matías Pinto y Pablo Domínguez) los apodaron los “Beatles de la pintura”.

Es así. El apodo de los “Beatles de la pintura” nos lo puso un periodista en Temuco, porque éramos cuatro amigos, quizás por la actitud porque éramos divertidos como los Beatles, pero no más que eso. Luego salieron unos comentarios de que nosotros, los artistas conceptuales, nos habíamos puesto así. Eso no. Jamás. En el fondo, nosotros cuatro teníamos diferencias pero igual éramos yuntas, nos juntábamos los sábados y hacíamos fiestas.

En los cuadros pintaste a los Beatles bien parecidos a la última etapa de su carrera. ¿Es tu favorita de ellos?

No, yo puedo escuchar cualquier canción (de ellos) y me rayo. Mi hija menor una vez me dijo que había notado que en la mañana uno tiene que escuchar a los Beatles porque el día se vuelve optimista y positivo. Y eso es. Ellos se pusieron barbones, yo también (ríe). Fui hippie, usé el pelo largo es que mi generación era así, de libertad, anti-guerra, pacifista y rock. Ellos fueron creciendo, con el Revolver (1966) se pusieron más locos, más jugados.

Otra de las pinturas Beatles de Bororo.

¿Qué te parece el anuncio que hizo Paul McCartney en orden a que habrá una nueva canción de los Beatles este año?

A mí no me afecta que con tecnología hagan algo con los Beatles. Sí me interesa cómo se ve el tema. Si la Inteligencia Artificial hace eso, entonces la raja. Lo que pasa es que tiene otros lados que pueden ser súper negativos, entonces, ahí no me meto a opinar. Como todas las cosas, ¿no? Piensa en Alfred Nobel, que inventó los premios por interés pacifista, pero también inventó la dinamita, parte de la guerra.

La muestra Yesterday Hoy se encuentra disponible hasta el 15 de julio de 2023 en Galería Artespacio (Alonso de Córdova 2600, Vitacura, Santiago de Chile).