La Dama del Silencio: el inusual documental de una asesina serial que arrasa en Netflix

Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Richard Ramirez, Ted Bundy, Aileen Wuornos. Todos son asesinos seriales de alta connotación y fueron objeto de estudio para las autoridades de Ciudad de México a inicios de los 2000.

Por las características de los crímenes que estaban investigando durante esa época, dedicaron especial atención a Thierry Paulin, cuya mecánica consistía en engañar, robar y asesinar a ancianas. El llamado “monstruo de Montmartre” sumó más de 20 víctimas y su caso modificó la investigación de homicidios de ese tipo en Francia.

Foto: Courtesy of Netflix © 2023.

En el México del cambio de siglo las pistas apuntaban a quién estaba detrás de las muertes de varias ancianas en sus hogares en la capital. El retrato hablado señalaba que se trataba de una persona alta, robusta y fuerte que se hacía pasar por enfermera para ganarse la confianza de sus víctimas. La Procuraduría General de la República reforzaba todos sus esfuerzos, mientras la cobertura mediática y el pavor de los habitantes se disparaba.

Estrenado en Netflix recientemente, La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas es el documental que registra esa historia desde un ángulo que ha despertado elogios. La realizadora María José Cuevas se enfoca en describir el contexto nacional, entregando las claves que permiten entender por qué los homicidios se extendieron impunemente durante casi una década y la curiosa manera en que el caso se instaló en la cultura popular del país.

El filme sigue una estructura cronológica y se propone reconstruir la historia mediante las autoridades de la época y los familiares de las víctimas. Víctimas, según la óptica de Cuevas, son tanto las ancianas que perdieron la vida como las personas que figuraron como sospechosas durante la investigación. Araceli Vázquez encarna la situación más emblemática: aunque la asesina confesa fue detenida en 2006, acumula 19 años en prisión y aún aguarda por la revisión de su caso.

Foto: Courtesy of Netflix © 2023.

Buscando esquivar los lugares comunes del true crime, la directora se detiene en los detalles y en elementos tragicómicos, en especial en sus entrevistas con los antiguos procuradores y policías que se empecinaron en encontrar la verdad.

Y deliberadamente opta por dejar fuera del foco principal a Juana Barraza, la verdadera responsable de la oleada de asesinatos que comenzó en 1998. La misma mujer que en el circuito de la lucha libre se hacía llamar La Dama del Silencio y que con el paso de los años se ha convertido prácticamente en una celebridad.

“El filme está imbuido de una energía implacable, creado a través de un ritmo constante de recursos: mapas, tomas aéreas extremas, imágenes de noticiarios de la época”, apuntó Rolling Stone en una crítica en que aseguró que “puede ser el mejor documental true crime del año”.

“Se podría argumentar que La Dama del Silencio se divierte demasiado con una historia triste y violenta. Me parece justo. Pero Cuevas es muy consciente de los fundamentos trágicos de su filme”, agregó el medio.

Foto: Courtesy of Netflix © 2023.

El largometraje también fue foco de elogios en The New York Times. “Con su cuidadosa atención a todos los que sufrieron la peor parte de los asesinatos –desde las víctimas y sus familiares hasta personas inocentes que fueron detenidas y arrestadas ilegalmente–, Cuevas pinta un retrato no solo de un crimen, sino también de las proyecciones y temores que a menudo nublan la búsqueda de la justicia”, argumentó.