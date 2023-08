Divorcio, autobiografía y pocas novedades musicales: el tormentoso presente de Britney Spears

A tono con la dinámica de las redes sociales, Britney Spears suele publicar animados videos de prácticas de coreografías a otros registros de su vida personal. Fue por esa vía en que la cantante se refrió a su reciente proceso de divorcio, el que fue impulsado por su ahora exesposo, el bailarín Sam Asghari, con quien estuvo emparejada por 6 años, pero el matrimonio solo duró 14 meses.

“Como todo el mundo sabe, Hesam y yo ya no estamos juntos...6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendido, pero...no estoy aquí para explicar por qué porque, sinceramente, no es asunto de nadie”, escribió Spears en una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada por un clip en que se le ve bailando el tema If, de Janet Jackson.

Spears no ocultó que el nuevo divorcio la ha afectado. “Mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos! ¡¡¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades!!! ¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me enviarían a lugares para que los médicos me curaran! ¡¡¡Pero fue entonces cuando más necesitaba una familia!!!”.

Medios como TMZ aseguran que la salida de Asghari de la vida de Britney, se suma a la pérdida de su círculo más cercano, el que la apoyaba tras la salida de la tutela de su padre a la que estuvo sometida por 13 años, período en que no podía tomar decisiones por sí misma y menos disponer de su fortuna avaluada en US$60 millones. Un tiempo marcado por conductas de abuso y explotación laboral, como denunció ella ante los tribunales.

Hoy, dice ese medio especializado en el tejemaneje de Hollywood, el círculo cercano a la cantante está reducido a solo dos nombres, Mathew Rosengart y Cade Hudson, su abogado y gerente, respectivamente.

Britney Spears

“Nos dicen que ayudan a alimentar a Britney, a las citas y a gestionar cualquier posible oportunidad profesional que se le presente”, detalla el medio. Igualmente cita otras fuentes que lanzan datos contradictorios sobre el estado anímico de Spears tras el quiebre. “Nuestras fuentes dicen que Rosengart no cree que el estado mental de Britney sea motivo de gran alarma, y no ha habido ningún plan para ampliar su atención médica y terapia. Algunas personas en el mundo de Britney no lo ven de esa manera y creen que está en una situación desesperada”.

Se comenta que pese a todo, la cantante desea una reconciliación con su padre, pese a las acusaciones de control abusivo que ejerció sobre ella durante el período de tutela. El progenitor, Jamie, ha padecido constantes problemas de salud. De hecho, se comentó que esa fue la razón por la que Britney canceló su residencia en Las Vegas en 2019, pausando su carrera. “Britney ha estado diciendo que quiere reparar la relación con su padre. Ella sabe que Jamie ha estado enfermo, entrando y saliendo del hospital durante meses, y no quiere arrepentirse de esperar demasiado”, dice TMZ.

La música, eso sí, ha caído a cuentagotas. Desde que consiguió sacudirse de la tutela paterna, en noviembre de 2021, Britney ha lanzado dos colaboraciones, Hold Me Closer, una reversión del clásico Tiny Dancer junto a Elton John, y Mind your business, una colaboración con el rapero will.i.am lanzada en julio de año. No hay de momento mayores pistas sobre un nuevo larga duración o una gira.

Lo más próximo, en rigor, es una apuesta por el lado de la biografía. La cantante firmó un contrato de $US15 millones por publicar sus memorias, The woman in me, que en español se titula La mujer que soy, editado por el sello Plaza y Janes, el mismo que entre otros títulos, publicó las memorias del Príncipe Harry. Este ya se encuentra disponible para preventa en portales como Buscalibre. En el país, el libro sale a la venta el próximo 26 de octubre.