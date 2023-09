Chile, la memoria prohibida: la temeraria historia del libro esencial de Augusto Góngora

-¡Esto me lo voy a llevar yo!

Su voz ladró en esa mañana perdida a mediados de los 80. Un simple choque frontal entre dos vehículos en Avenida Providencia, que no dejó muertos, pudo tener un saldo peor más allá de los moretones y chichones en el cuerpo. En el maletero del auto, Augusto Góngora transportaba un maletín con información valiosa. Aún algo groogy por el impacto, se encontró con un amigo, el periodista de radio Cooperativa Eduardo Segovia.

“Él le preguntó a Augusto cómo estaba, le dice que está bien, pero le dice que estaba preocupado por el portafolio que llevaba en la maleta del auto, por favor, sácalo y llévatelo -recuerda con Culto el periodista Rodrigo Atria-. Eduardo va al maletero y se encuentra con dos tipo que lo están urgando”.

Por supuesto, Segovia pensó lo peor. En esos años duros de la dictadura, solo agentes de la CNI podrían tener tanto interés en ese portafolio. “Los tipos le dicen a Eduardo, ¿qué hace usted acá? y él con desparpajo les dice: ‘Yo estoy en comisión de servicio en esta zona, así que me llevo el maletín’. Ellos le responden: ‘Pero es que esta área corresponde a nosotros’. ‘Me da lo mismo’, ¡y se lo llevó!”.

El maletín fue a parar a la casa de la entonces pareja de Góngora, donde luego partió a buscarlo. Contenía información valiosa: documentos y texto de un libro que estaba armando un grupo de periodistas liderados por Góngora. Chile: la memoria prohibida.

Publicado en los descuentos de la dictadura, en 1989, hoy su primer tomo ha sido reeditado por editorial Planeta, y ha vuelto también a la escena por su mención en el elogiado documental de Maite Alberdi, La memoria infinita. En sus páginas, relata hechos ocurridos entre 1973 y 1975, desde el “Tanquetazo” del 29 de junio, el golpe de Estado, y la posterior formación de la DINA, la “Caravana de la muerte”, y los primeros casos de detenidos desaparecidos.

De alguna forma, el volumen anticipó lo que posteriormente recopilaría el Informe Rettig (1990), en orden a dejar claro que en Chile hubo personas secuestradas, presas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer por el régimen de Augusto Pinochet.

Augusto y José Manuel

Todo comenzó en 1982, justo cuando Atria volvió a Chile tras el exilio. “Augusto había formado un grupo de gente que habían trabajado en el Comité ProPaz y luego en la Vicaría de la Solidaridad. Ellos habían reunido y clasificado una cantidad de información, pero no habían encontrado la fórmula narrativa para escribir el texto, ya tenían la idea de un libro. Augusto me invitó a sumarme a este grupo con el propósito de hacer la narración de esta información que ellos habían acopiado y organizado. Yo no conocía a nadie del grupo salvo a Augusto, con quien habíamos coincidido en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, en 1971″.

Así, en cada reunión Atria se iba llevando un volumen cada vez más grueso de papeles y documentos que debía organizar de algún modo para darle cuerpo a una narración que resultara ágil. “Comencé a hacerlo en una máquina de escribir. Y a medida que avanzaba, el texto iba pidiendo más información, y esta llegaba en libros, casettes, entre otros soportes. Pero a medida que fue creciendo el material, y fue haciéndose más complejo el debate y localizando ciertas lagunas, había que exigir mayor reporteo e investigación. Pronto se hizo complejo trabajar a la vieja usanza, con máquina de escribir, y esta fue desechada y reemplazada por un computador RadioShack. Nos facilitó mucho la tarea porque había que abrir el texto y colocar nueva información, reemplazar párrafos, y eso hacerlo en máquina de escribir era imposible”.

“Yo trabajaba en mi casa. Por esos años también estaba en la revista Apsi, entonces terminaba mi jornada en la revista y en la noche avanzaba con el libro”, recuerda Atria.

Augusto Góngora era el cerebro del grupo. Atria, por supuesto, recuerda con nitidez esos momentos junto a él. “Augusto era el jefe del proyecto, era nuestro líder. Manejaba el canal administrativo con el Consejo mundial de Iglesias, en Ginebra, a través de un pastor presbiteriano de Estados Unidos, Charles Harper -a quien le decíamos ‘Chuck’- y a través de eso nos permitía financiarnos. Él dirigía todo este proyecto”.

“Augusto participaba en las reuniones, en los debates daba su opinión como uno más del grupo. Era un ser humano muy grato, muy accesible, muy querible, que facilitaba mucho las cosas, las asociaciones humanas. Trabajar con él fue tremendamente grato. No hubo nunca ningún problema”.

Aunque en rigor, el único sobresalto que tuvo el grupo fue una circunstancia trágica. La muerte de uno de los miembros del equipo. Nada menos que el sociólogo José Manuel Parada, quien fue secuestrado en marzo de 1985 para luego aparecer degollado. “En ese momento, no sabíamos nada respecto de cómo había sido el secuestro, por tanto una de las preocupaciones era por si lo habían secuestrado por material del libro. Rápidamente eso quedó despejado. Fue un momento muy triste para todos nosotros”.

Pese a lo terrible de la noticia, Atria recuerda que el hecho no amilanó al equipo, más allá de pena por la pérdida de alguien a quien ya le tenía cariño. “Fue un impacto espantoso. Cuando ya lo habían secuestrado, una tarde yo venía de la revista Apsi subiendo hacia mi casa, en el sector oriente, cuando informan de que han identificado los cuerpos del camino al aeropuerto. Tuve que parar la Renoleta a un lado simplemente para ponerme a llorar.

“José Manuel era una especie de Santón. Pelado, con barba muy divertido, muy risueño, muy querendón. Una persona inteligente, con muchos talentos, incluso también para escribir, de hecho por ahí se publicó un libro con algunos de sus poemas. Piensa que él logró obtener la confianza de la gente que trabajaba en la Vicaría, sino que la propia Iglesia Católica chilena. Había entrado a trabajar al Comité Pro Paz poco tiempo después del golpe. Ofreció su auto y hacía de chofer a los abogados”.

Con Atria fuera del país a fines de 1987, para estudiar un doctorado, fue Góngora el que estuvo a cargo de lograr la publicación del libro, esto ocurrió en 1989. “Desconozco cómo fue ese proceso, pero sé que conversó con varias editoriales”, asegura. Así, fue Pehuén la casa editora que hizo posible que Chile: la memoria prohibida, llegara a las librerías. La misión había sido cumplida.

