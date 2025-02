Cómo llegaron Ethan Hawke y Julie Delpy a Antes del Amanecer

Richard Linklater venía de dirigir la refrescante Dazed and confused (1993), una película con la que se había ganado el cariño de los amantes del cine libre de las estructuras hollywoodenses. No fue un gran éxito de taquilla, pero le otorgó impulso suficiente para obtener financiamiento para su siguiente aventura, una cinta filmada en Europa que narraría la historia de dos personajes que se conocen fortuitamente y pasan la noche hablando, caminando y enamorándose.

El oriundo de Houston rescató una experiencia personal: un encuentro que tuvo con una chica en una juguetería en Filadelfia en 1989. Movilizado por su deseo de capturar la emoción de conocer a alguien, escribió el guión en coautoría con Kim Krizan, parte del elenco de su ópera prima, Slacker (1990). Luego tuvo que resolver la pregunta del millón: ¿quiénes protagonizarían el largometraje y darían vida a la pareja principal?

Sus dos estrellas estaban en la cresta de la ola. La francesa Julie Delpy, actriz desde que era adolescente, ya había trabajado con nombres de la talla de Jean-Luc Godard, Leos Carax, Carlos Saura y Krzysztof Kieślowski. Un currículum envidiable y difícil de igualar para sus contemporáneas.

Por su parte, Ethan Hawke se había convertido en uno de los actores de moda en Hollywood a partir del impacto de títulos como La sociedad de los poetas muertos (1989) y ¡Viven! (1993), y pronto sumaría un nuevo acierto con La dura realidad (1994). Es válido calcular que estaba a punto de volverse completamente inalcanzable para cualquier director cuyo presupuesto eran US$ 2,5 millones y no una cifra que superaba los dos dígitos.

Delpy fue la segunda actriz que Linklater vio durante el proceso de casting. Impresionado con su experiencia y con la energía que proyectaba, rápidamente se convenció de que era la mejor candidata. En tanto, a Hawke lo fue a ver en una obra en Nueva York y, luego de amanecerse conversando en un bar, le hizo llegar el guión. Aunque creyó que el trabajo era suyo, lo cierto es que el actor tuvo que superar una dura competencia. Al final el director lo prefirió por sobre Michael Vartan, quien después encabezaría Jamás besada (1999).

“Buscaba dos socios creativos. No buscaba sólo dos caras bonitas”, definió el cineasta en conversación con The New York Times en 2020.

BEFORE SUNRISE, Julie Delpy, Ethan Hawke, 1995, (c) Columbia

Para su fortuna, la química entre Delpy y Hawke fue inmediata y electrizante, la clase de conexión que exigía el material en la página. Con esa certeza como respaldo, viajaron a Viena para una especie de taller de tres semanas que los prepararía para las filmaciones. El realizador creía que sólo con ese entrenamiento podrían empaparse por completo de sus personajes, Jesse y Céline, y llevar a la pantalla el intenso amor que nace entre ambos cuando se conocen a bordo de un tren. Y con ellos plenamente involucrados el guión se terminaría de completar.

Durante el rodaje de Antes del amanecer, que se extendió por 25 jornadas (siempre respetando la cronología), el texto se modificó a diario, buscando la cadencia y el énfasis correcto, intentando dar con la naturalidad que se volvería un sello de la trilogía. Hubo escenas que plantearon de hasta diez o 15 maneras diferentes.

“El proceso fue totalmente colaborativo: los tres teníamos que estar de acuerdo en las ideas para cada escena (...) Si a uno de nosotros le disgustaba algo, no entraba en el filme”, detalló Delpy a The Guardian.

Esa misma mecánica aplicaron en Antes del atardecer (2004) y Antes de la medianoche (2013), aunque sólo por la segunda y tercera parte obtuvieron el crédito correspondiente. “Hasta el día de hoy, ellos realmente no reciben el crédito como actores, porque todos piensan que están improvisando”, advirtió Linklater hace cinco años.

BEFORE SUNRISE, Julie Delpy, Ethan Hawke, 1995

Se haría algo de justicia en 2014, cuando los tres consiguieron una nominación a Mejor guión adaptado en los Oscar. Fue un reconocimiento a un método de trabajo que originó tres películas que ya se ganaron un lugar en la historia.

Y qué mejor que constatarlo en la pantalla grande: este jueves 13, a semanas de su aniversario número 30, Antes del amanecer volverá a las salas locales. Luego, el jueves 20, será el turno de Antes del atardecer.