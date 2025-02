“Como siempre, está brillante”: Renée Zellweger vuelve a ser Bridget Jones

Una de las historias románticas más queridas del cine del siglo XXI está de regreso. Bridget Jones, ahora con más de 50 años y con dos hijos, presenta una cuarta película en que vuelve a darse una oportunidad en el amor y a vivir toda clase de situaciones embarazosas. Se titula Bridget Jones: Loca por él y debuta este jueves 13 en cines chilenos (en un movimiento inusual, a Estados Unidos llega directo a la plataforma Peacock).

Antes de cualquier cosa: el trailer contiene un dramático suceso ocurrido antes del comienzo de la cinta que quizás algunos quieran evitar. Hecha la aclaración, se puede decir que el filme comienza con la protagonista (de nuevo interpretada por Renée Zellweger) viviendo con sus dos hijos y aún lidiando con la pérdida de su esposo, Mark Darcy (Colin Firth), quien falleció en el extranjero hace unos años.

Foto: Jay Maidment / Universal

En un momento de cierta estabilidad, decide retomar su trabajo como productora de televisión y comienza a ocupar aplicaciones de citas. Sin proponérselo, conoce a dos hombres en circunstancias diferentes: Roxster (Leo Woodall), un joven y atractivo cuidado de un parque que presta ayuda a Bridget, y el señor Wallaker (Chiwetel Ejiofor), un profesor del colegio de sus hijos. Primero se enreda con uno y luego con el otro, cuando acepta asistir a una excursión escolar.

Según Zellweger, Wallaker saca a relucir el lado más cohibido e inseguro de la protagonista. “La forma en que lo maneja esta vez es un poco diferente. Tal vez es un poco más dueña de sí misma, y está lista para enfrentarse a este caballero. Pero es maravillosamente divertido”, explica en una entrevista genérica compartida a este medio.

En tanto, describe a Roxster como “encantador, cálido, divertido. Creo que se asemeja a Bridget en muchos aspectos, en su amor por una buena risa, su alegría de vivir, su calidez y su autenticidad. Me encanta cómo Rockster aprecia lo bello de Bridget, todas las cosas que todos hemos llegado a amar en Bridget (...) Y él de alguna manera pone un espejo frente a ella para recordarle su valor, cuando probablemente ella ha estado cuestionándolo durante un tiempo”.

La película también trae de vuelta a rostros familiares, desde los padres del personaje principal (interpretados por Jim Broadbent y Gemma Jones) hasta Daniel Cleaver (Hugh Grant) y sus amigas más cercanas. Incluso vuelve Emma Thompson, quien encarnó a su ginecóloga en la tercera entrega, El bebé de Bridget Jones (2016).

Foto: Jay Maidment / Universal

“Es divertido: puedo hacer una crónica de mis propias décadas y experiencias de vida en torno a la realización de estos filmes junto a la extensa familia de verdaderos amigos de Bridget, y siempre es muy emotivo cuando nos volvemos a reunir, y más aún cuando terminamos”, apunta la actriz.

Ese juego entre la realidad y la ficción también se trasladó al rodaje de las escenas con Leo Woodall, actor inglés conocido por las series The White Lotus y Siempre el mismo día.

“Estamos contando la historia de una mujer que está entablando una relación con alguien que es varios años menor que ella y, por la misma razón, yo estoy interpretando estas escenas de amor, formando una relación con este caballero que es varios años menor que yo. Realmente me hizo pensar en cómo me siento al respecto. Como nunca me lo había planteado demasiado, nunca había estado en esa situación, fue un ejercicio interesante. Y, en última instancia, ¿sabes qué? ¡La diversión es diversión!”, indica.

En suma, la cuarta parte es un retrato de una Bridget Jones más madura y con más cicatrices, pero que no pierde su identidad. Esa particularidad ha provocado los elogios de la crítica, que en su mayoría la ha recibido con entusiasmo.

Foto: Jay Maidment/Universal

“Zellweger, como siempre, está brillante en el papel. No hay Bridget Jones sin Renée Zellweger, y la fuerza de su interpretación y su evidente admiración por el papel contribuyen mucho a que uno pase por encima cualquier irregularidad (algunas subtramas extrañas, la total falta de preocupación de Bridget por el dinero, etc.) con efervescencia y coraje!”, opinó IndieWire.

Reconociendo que con cada nueva cinta “el personaje empezó a sentirse cada vez más anticuado”, The Telegraph aseguró que “la Bridget que conocíamos y la Bridget en la que se ha convertido están hábilmente explotadas para provocar grandes risas y bromas emocionales incluso más grandes”.