    Bon Jovi a la gran pantalla: se prepara biopic del cantante

    Medios internacionales aseguran que la película tendrá como guionista a Cody Brotter y en la producción estará la dupla de Kevin J. Walsh y Gotham Chopra. Hasta ahora no hay mayores detalles de trama, elenco o fecha de estreno.

    Por 
    Equipo de Culto

    La vida de Jon Bon Jovi llegará al formato cine. Una biopic centrada en los primeros años de la carrera del artista está en preparación.

    Según Deadline, el filme fue cerrado el estudio Universal. Tendrá como guionista a Cody Brotter y en la producción estará la dupla de Kevin J. Walsh y Gotham Chopra.

    No hay mayores detalles sobre elenco, trama, o posibles fechas de estreno sobre la película.

    Jon Bon Jovi, ha insinuado en el pasado la idea de una biopic. En una charla con el matutino The Sun aseguró que quería hacer una “en algún momento” y que elegiría a su hijo, Jake Bongiovi, para interpretarlo.

