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    “Caviar (Basura)”: Entrópica lanza su nuevo single junto a Cecilia Aguayo

    Este trabajo será dado a conocer este viernes 27 de marzo en la Sala SCD de Bellavista, a las 20:00 horas.

    Por 
    Equipo de Culto
    “Caviar (Basura)”: Entrópica lanza su nuevo single junto a Cecilia Aguayo

    Comenzaron a trabajar en 2024 y desde entonces Entrópica y Cecilia Aguayo (Cleopatras-Los Prisioneros) han desarrollado un concepto sonoro con una identidad propia y reconocible. Este viernes 27 de marzo esta colaboración se materializará con la presentación del single Caviar (Basura), a las 20:00 en la sala SCD de Bellavista, en Santa Filomena 110.

    Este single formará parte de un nuevo álbum producido por el influyente productor Uwe Schmidt (Atom™), uno de los músicos más inventivos de la escena electrónica global en los últimos 30 años.

    En este nuevo single Entrópica explora temas como la identidad, la distorsión de la autoimagen y la relación con las distintas capas del yo. “Musicalmente, la canción transita entre la experimentación electrónica, la crítica y la emoción, consolidando una propuesta intensa y reflexiva”, señala el comunicado enviado por la agencia de la artista.

    La participación de Cecilia Aguayo, que estará presente en tres temas, aporta una nueva dimensión al proyecto, enriqueciendo esta obra con su sensibilidad vocal y artística singular. En octubre del año pasado, Cecilia Aguayo, Patricia Rivadeneira, Jacqueline Fresard y Tahía Gómez revivieron a su colectivo Cleopatras, con una performance que llevó por título de El cuerpo como tiempo, que presentaron con gran éxito en el Museo de Bellas Artes, en su primer acto nuevo tras tres décadas.

    El show de Entrópica en la SCD contará además con la presentación de Alondra Nocturna, encargada de abrir el show.

    La carrera de Entrópica arrancó en 2014 y ya cuenta con discos como Niña Nuclear, Al espacio, Adentro, Formas, Sigma y Ángel Malo.

    Las entradas puedes adquirirse en Portaltickets.

    Más sobre:ConciertoCultoEntrópicaCecilia AguayoUww SchmidtAtomSala SCDCleopatras

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