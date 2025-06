Columna de Exterminio, La Evolución: Más Rápidos y Más Furiosos

Desde el estreno de la primera Exterminio (2002) han transcurrido 23 años y bajo el puente del tiempo pasó una pandemia bastante catastrófica. De paso, Gran Bretaña se escindió de la Unión Europea a través de un plebiscito que se llamó Brexit. Quizás habría que tener en cuenta estos hechos para entender el marco conceptual desde el que parte Exterminio: La Evolución (2025), continuación de aquella película realizada por el británico Danny Boyle en el mejor momento de su carrera.

Esta secuela no transcurre 23, sino que 28 años después de los hechos de la primera cinta. No toma en cuenta algunos supuestos de Exterminio 2 (2007), filme que fue producido, aunque no dirigido por Boyle y donde el virus se extendía a Europa continental. Acá las cosas son más rudas y brutales en particular para los británicos: el germen que convierte a las personas en zombies acelerados fue erradicado del resto del continente y sólo existe en el Reino Unido. O más bien dicho, en lo que alguna vez fue éste.

El lugareño Jamie (Aaron Taylor-Johnson) y su hijo Spike (Alfie Williams) en Exterminio: La Evolución.

En alguna isla del noreste de Inglaterra, cerca de la frontera con Escocia, sobrevive una comunidad a la que no le han entrado balas y en la que nadie está infectado. No hay teléfonos ni televisores ni internet, pero son felices en su muy rural y primitiva manera, como si fueran un pueblo del medioevo en medio del siglo XXI. Saben que, si se desplazan un poco hacia tierra firme a través de un delgado camino que se cubre de agua según la marea, se encontrarán con una zona de nadie, en la que las agresivas criaturas contagiadas hacen de las suyas.

Pero el vital y aventurado Jamie (Aaron Taylor-Johnson) gusta de ir al lado salvaje de la vida de vez en cuando y también cree que ha llegado la hora de llevar a Spike (Alfie Williams), su muchacho de 12 años, a conocer algo del peligro que hay en el mundo. Es una suerte de rito de iniciación, otro tópico de la órbita primitivista de la historia. Jamie y Spike llegan al otro lado del camino y el padre, provisto de arco y flecha, le enseña al chico como cazar a los infectados. Hay básicamente tres tipos de ellos: unos seres obesos y blanquecinos que a duras penas se arrastran comiendo gusanos, los clásicos de la primera parte de la serie, y los “alfa”, algo así como zombies en esteroides, con cuerpos grandes y musculosos, duros de matar.

Isla (Jodie Comer) y el doctor Kelson (Ralph Fiennes) en una escena de la película.

Uno de los puntos fuertes de Exterminio: La Evolución (o punto débil para los puristas de género) es su mezcla de tramas, locaciones, ambientes e historias. A la trama de iniciación ya descrita se agrega otra más dramática y emotiva, que es la que une a Spike con su madre Isla (Jodie Comer), una mujer debilitada por una progresiva enfermedad para la que en este atrasado villorrio no hay cura posible. Cerca de esta línea dramática también se desarrolla la del doctor Ian Kelson (Ralph Fiennes), un ser enigmático al que los habitantes de la isla creen loco y quien tiene las agallas de vivir en medio de los infectados, siempre cubierto de yodo, cuál coronel Kurtz (Marlon Brando) de Apocalipis Ahora (1979).

Por si fuera poco también aparece Erik (Edvin Ryding), un soldado sueco de las Naciones Unidas que sobrevivió a un naufragio y tiene metralletas y armamento para defenderse de medio batallón de criaturas.

Uno de los infectados en Exterminio: La Evolución.

Un poco de la misma manera que los llamados “infectados alfa” de su historia, Exterminio: La Evolución es una versión recargada, energizada, más rápida y más furiosa que la clásica película del año 2002.