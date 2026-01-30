SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028

    Sony Pictures compartió las primeras imágenes promocionales de los cuatro largometrajes inspirados en la banda de Liverpool planeados para estrenarse en dos años más. Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan se revelaron al público en sus interpretaciones de McCartney, Lennon, Harrison y Starr, generando elogios y cuestionamientos en redes sociales.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    Bajo una estrategia de marketing inusual, durante la tarde del 29 de enero se difundieron las primeras fotos, encarnando a sus personajes, de los actores que protagonizarán The Beatles – A Four-Film Cinematic Event. Aunque las imágenes fueron publicadas oficialmente por Sony Pictures en sus redes sociales durante la mañana de hoy, estas se propagaron por redes sociales ayer, desde su divulgación en forma de postales halladas en el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA).

    El instituto invitó a sus estudiantes a encontrar las cuatro fotografías escondidas dentro del campus. Fue así como, antes de la difusión oficial, pudimos ver, con un actor por imagen, a Paul Mescal encarnando a McCartney, Harris Dickinson en la piel de John Lennon, Joseph Quinn en el rol de George Harrison y Barry Keoghan interpretando a Ringo Starr. Cada postal representaba, según sus escenarios y la estética de cada Beatle, una época distinta en la historia de la banda.

    Créditos a Sony Pictures

    Destacando como el parecido más elogiado, Mescal aparece como un Paul McCartney joven frente a lo que parecen ser los ladrillos del Cavern Club, el local de Liverpool donde la banda empezó a destacar a inicios de los años 60.

    Créditos a Sony Pictures

    Por otro lado, Dickinson porta el icónico look que John Lennon popularizó en 1968, con chaqueta de mezclilla y lentes redondos. En la cronología parece seguirlo Keoghan, quien encarna a Ringo Starr en un estudio con una camisa estampada, corbata psicodélica y audífonos, con una estética asociada al período de grabación del White Album a fines de los 60.

    Créditos a Sony Pictures

    Por último, y con la remembranza más cuestionada, está la imagen de Joseph Quinn, a quien se le ve como George Harrison con una barba que se asemeja a la que tenía el artista durante los últimos años de la banda.

    Créditos a Sony Pictures

    ¿Qué se sabe del proyecto?

    En 2024 se anunció la realización de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, un hito cinematográfico en diversos niveles que narrará la historia de Los Beatles en cuatro largometrajes diferentes pero interconectados, con cada uno centrándose en la perspectiva de cada miembro de la banda frente a acontecimientos en común.

    El proyecto se anunció con Sam Mendes como el director de los cuatro filmes. El cineasta, reconocido por cintas como Belleza Americana (1999), Skyfall (2012) o 1917 (2019), admitió que “se siente honrado de contar la historia de la banda de rock más grande de todos los tiempos y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye una ida al cine”.

    Estos estrenos constituyen un hito en la historia de Los Beatles, ya que son las primeras películas guionizadas de la banda que tienen autorización de Apple Corps Ltd y del grupo mismo (McCartney, Starr y las familias de Harrison y Lennon) para tener acceso total a la historia de vida y los derechos musicales de los artistas británicos.

    Durante el año del anuncio se confirmó a los cuatro actores protagonistas, que generaron revuelo por ser algunos de los intérpretes más destacados de su generación. En 2025 se confirmó la inclusión de Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey, James Norton como el mánager Brian Epstein y Harry Lloyd como George Martin, conocido como el “quinto Beatle”.

    El rodaje de las películas ya se encuentra en marcha en Inglaterra. Su estreno está planeado para abril de 2028, con las cuatro cintas estrenándose el mismo día, presentando un hito cinematográfico único que aspira a ser “maratoneado”.

