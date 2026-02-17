Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

A pesar de ser conocido por sus melódicas baladas, Elton John tenía afinidad con el rock and roll. El “Rocket Man” siempre ha admitido haber quedado hipnotizado por el fenómeno de Elvis Presley y admirar profundamente a The Beatles (de quienes interpretó Lucy in the sky with diamonds).

Por ello, en más de una ocasión su brújula musical siempre regresaba a un punto de origen eléctrico. Es solo cosa de escuchar Saturday Night’s Alright for Fighting para notarlo.

Para Sir Elton, no hay debate posible cuando suena el riff de apertura de Johnny B. Goode, la célebre canción de Chuck Berry. En una entrevista recogida por el sitio Far Out, al referirse a la importancia histórica de la pieza lanzada en 1958, el músico fue categórico:

“Es decir, ¿cuántas veces la han grabado y tocado? [Chuck Berry es] el mejor guitarrista de rock and roll de todos los tiempos. ¡No hay nada mejor! Desde el punto de vista del rock and roll”.