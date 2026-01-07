SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    De Ana Tijoux a Inti Illimani y Camila Moreno: Festival Muda anuncia su cartel de artistas

    El festival que reúne Música, Derechos Humanos y Arte presenta su primer bloque de músicos para la cita del próximo 7 de marzo en el emblemático recinto deportivo. Las entradas ya están disponibles en festivalmuda.cl

    Por 
    Equipo de Culto

    MUDA, el Festival de la Memoria, ya inicia su cuenta regresiva hacia un evento sin precedentes: una oportunidad única e histórica para apreciar en un mismo escenario a una constelación excepcional de artistas.

    “Buscamos un cartel diverso y que reúna diferentes estilos y generaciones. Por un lado están figuras clásicas como Inti-Illimani y Piero; por otro, artistas contemporáneas como Ana Tijoux y Javiera Mena. Además, la programación incluye a Los Tetas, Camila Moreno y MC Millaray, junto con creadores esenciales como Mauricio Redolés, Electrodomésticos y Metalengua, entre otros”, detalla Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, a cargo de la organización del evento patrocinado por Amnesty Internacional.

    Esta mezcla única se completa con la propuesta alternativa de Tomo Como Rey, los vibrantes ritmos afrobrasileños de Bixiga 70 y la presencia del destacado músico y productor Alain Johannes. Todos ellos, desde sus distintos estilos y países, se unen para ofrecer un evento inédito donde la música de todas las épocas se encuentra en un mismo escenario, dialogando a través de la memoria.

    Este conjunto de artistas representa un cruce extraordinario de géneros, trayectorias y compromisos para ofrecer una jornada irrepetible en uno de los recintos y sitios de memoria más importantes del país. MUDA es un gesto cultural colectivo que pretende habitar la memoria desde la creación y la emoción compartida.

    Este anuncio es apenas el primero de tres: dentro de las próximas semanas se seguirá ampliando el line up con nuevas confirmaciones, prometiendo una experiencia artística aún más robusta y diversa. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.festivalmuda.cl, con valores que van desde los $15.000 a los $40.000 mil pesos (+ cargos por servicios) y un 20% de descuento activo hasta las 23:59 hrs. del miércoles 7 de enero.

    Los fondos recaudados serán destinados a financiar el trabajo permanente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y de diversos Sitios de Memoria a lo largo del país, contribuyendo a la preservación, activación cultural y proyección de estos espacios para las futuras generaciones.

    Venta de entradas e información: www.festivalmuda.cl

    Instagram @festivaldelamemoria2026

