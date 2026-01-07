De Ana Tijoux a Inti Illimani y Camila Moreno: Festival Muda anuncia su cartel de artistas

MUDA, el Festival de la Memoria, ya inicia su cuenta regresiva hacia un evento sin precedentes: una oportunidad única e histórica para apreciar en un mismo escenario a una constelación excepcional de artistas.

“Buscamos un cartel diverso y que reúna diferentes estilos y generaciones. Por un lado están figuras clásicas como Inti-Illimani y Piero; por otro, artistas contemporáneas como Ana Tijoux y Javiera Mena. Además, la programación incluye a Los Tetas, Camila Moreno y MC Millaray, junto con creadores esenciales como Mauricio Redolés, Electrodomésticos y Metalengua, entre otros”, detalla Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, a cargo de la organización del evento patrocinado por Amnesty Internacional.

Esta mezcla única se completa con la propuesta alternativa de Tomo Como Rey, los vibrantes ritmos afrobrasileños de Bixiga 70 y la presencia del destacado músico y productor Alain Johannes. Todos ellos, desde sus distintos estilos y países, se unen para ofrecer un evento inédito donde la música de todas las épocas se encuentra en un mismo escenario, dialogando a través de la memoria.

Este conjunto de artistas representa un cruce extraordinario de géneros, trayectorias y compromisos para ofrecer una jornada irrepetible en uno de los recintos y sitios de memoria más importantes del país. MUDA es un gesto cultural colectivo que pretende habitar la memoria desde la creación y la emoción compartida.

Este anuncio es apenas el primero de tres: dentro de las próximas semanas se seguirá ampliando el line up con nuevas confirmaciones, prometiendo una experiencia artística aún más robusta y diversa. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.festivalmuda.cl, con valores que van desde los $15.000 a los $40.000 mil pesos (+ cargos por servicios) y un 20% de descuento activo hasta las 23:59 hrs. del miércoles 7 de enero.

Los fondos recaudados serán destinados a financiar el trabajo permanente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y de diversos Sitios de Memoria a lo largo del país, contribuyendo a la preservación, activación cultural y proyección de estos espacios para las futuras generaciones.

Venta de entradas e información: www.festivalmuda.cl

Instagram @festivaldelamemoria2026