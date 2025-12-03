Devoción por Toy Story 3, desprecio por Paul Dano: la curiosa lista de Tarantino con las mejores cintas del siglo XXI

Quentin Tarantino disfruta escribiendo y filmando películas, pero tiene un entusiasmo desbordante por conversar sobre ellas. Y así como le gusta hablar sobre las cintas que definieron su infancia y juventud –como ilustró en el libro Meditaciones de cine– y por hablar de las propias –como confirmó su reciente y comentado análisis sobre su obra–, también le gusta hablar sobre el presente y el pasado reciente de este arte.

Invitado al podcast del escritor Bret Easton Ellis, el director compartió su lista de los mejores filmes del siglo XXI. Un ejercicio donde estableció una regla básica: sólo un largometraje por director.

Aquí desmenuzamos sus elecciones:

*¿La Apocalipsis Ahora de esta época?

La caída del Halcón Negro (2002), de Ridley Scott, es la mejor película de este siglo. Una apuesta jugada, considerando que es un título que suele estar ausente de este tipo de revisiones (en la lista de The New York Times publicada en junio sólo había una obra de Scott: Gladiador, en el puesto 92).

Bajo su óptica, “esta es la única película que realmente busca el propósito, el efecto visual y la emoción de Apocalipsis ahora, y creo que lo logra. Mantiene la intensidad durante dos horas y 45 minutos, o lo que sea, y cuando la volví a ver hace poco, mi corazón latía con fuerza durante toda la película; me atrapó y no me soltó”.

*Otro Scott en el listado

Tarantino siente un aprecio especial por Tony Scott, el hermano de Ridley. Y esa conexión trasciende el hecho de que el fallecido cineasta haya dirigido el guión que escribió para True romance (1993). Considera que Imparable (2010), su filme con Denzel Washington y Chris Pine, es una despedida que demuestra su porte como realizador, y la ubicó en el 7° del listado.

©Disney/Pixar. All Rights Reserved.

*Toy Story debería haber sido una trilogía

Tarantino es parte de los que cree que la saga animada debería haber concluido con su tercera parte, aquella en que Woody, Buzz y compañía viven su aventura más existencial. Su convicción llega a tal nivel que ha admitido no haber visto Toy story 4 (2019).

“Esos últimos cinco minutos me partieron el corazón, y si intento describir el final, me pongo a llorar y se me hace un nudo en la garganta (…) Es simplemente extraordinario”, aseguró en el podcast, llamándola una “película casi perfecta”.

*Su desprecio por Paul Dano

Petróleo sangriento (2007) podría ser la mejor película de este siglo. ¿Por qué no lo es? A su entender, Paul Dano, quien encarna a la contraparte de Daniel Plainview (Daniel-Day Lewis), representa el “gran defecto” de la cinta, llamándolo “un debilucho”.

“Austin Butler habría sido maravilloso en ese papel”, indicó sobre el actor de Elvis (2022), quien era una adolescente en la época en que Paul Thomas Anderson filmó el largometraje. “(Dano) es un tipo tan débil y poco interesante”. Luego, en medio de un intercambio de opiniones con Easton Ellis, agregó: “No digo que (Dano) esté haciendo una actuación terrible. Digo que está haciendo una actuación insignificante”.

*Una singular relación con Dunkerque

Tarantino reconoce que la primera vez que vio Dunkerque no conectó. Fue con los posteriores visionados que constató que la cinta bélica de Christopher Nolan se trataba de una gran película.

“La primera vez no me dejó indiferente, me dejó atónico; no sabía qué veía, era casi demasiado. Luego, la segunda vez, mi cerebro pudo asimilarla un poco mejor, y la tercera y la cuarta vez, fue simplemente: ¡guau!, me dejó alucinado”, expresó.

*¿Scorsese y Spielberg?

Para sorpresa de muchos, a pesar de la exuberancia de sus creaciones más recientes, ninguno de los aparece en el top 10 de la lista. Spielberg figura, pero recién en el puesto 20° con Amor sin barreras (2021), su versión del clásico musical.

Tarantino completó el top 20 con Cabin fever, de Eli Roth (19°); El juego de la fortuna, de Bennett Miller (18°); Chocolate, de Prachya Pinkaew (17°); The devil’s rejects, de Rob Zombie (16°); La pasión de Cristo, de Mel Gibson (15°); Escuela de rock, de Richard Linklater (14°); Jackass: La película, de Jeff Tremaine (13°); Big bad wolves, de Aharon Keshales y Navot Papushado (12°) y Battle royale, de Kinji Fukasaku (11°).

Este es el top 10 completo:

1. La Caída del Halcón Negro (2002), de Ridley Scott

2. Toy Story 3 (2010), de Lee Unkrich

3. Perdidos en Tokio (2003), de Sofia Coppola

4. Dunkerque (2017), de Christopher Nolan

5. Petróleo Sangriento (2007), de Paul Thomas Anderson

6. Zodiaco (2007), de David Fincher

7. Imparable (2010), de Tony Scott

8. Mad Max: Furia en el Camino (2015), de George Miller

9. El Desesperar de los Muertos (2004), de Edgar Wright

10. Medianoche en París (2011), de Woody Allen