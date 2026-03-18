Doechii relata su viaje a una playa chilena tras su triunfo en Lollapalooza

La rapera Doechii, quien triunfó en Lollapalooza, publicó en las redes sociales una reflexión sobre su recorrido por Chile. En el escrito, la artista cuenta sus pensamientos mientras relata su visita a las playas chilenas. Esto ha generado molestia en el público argentino, ya que la publicación dedicada a su país fue solo una frase: “Argentina Lolla”.

lo que escribió acá vs en chile dios hay que matar a todos los que estaban del campo derecho nos humillaron frente a esta princesa pic.twitter.com/p7pK5DBvYF — eugenia🇦🇷 (@eugetawaycar) March 18, 2026

La artista comienza la carta con sus primeras sensaciones del aire del país, el cual era más seco de los que pensaba, “seco como un desierto”. Después, comenta que en su llegada a la ciudad se preguntaba dónde estaba la fiesta. “Tomé un momento para revisar mi deseo estadounidense de que el mundo obedezca mi voluntad y me di cuenta que era miércoles”, expresa.

Después, la rapera cuenta que decidió ir a la playa y ensayar. Ya que, no se quería quedar en el hotel, aunque le dijeran que era más seguro. “Entiendo que hace el trabajo de todos más fácil que yo me quedé dentro… Ellos van a tener que arreglárselas con este viaje”.

El relato continúa con sus impresiones de la playa chilena, la arena densa, polvorienta y rocosa. “Tu trasero se hunde como en un asiento y el agua no llega a la orilla como en Estados Unidos… te escoge. Acá, si el océano te quiere tocar, te tocará”, se explaya.

El escrito cuenta con el detalle de algunas de las actividades que realizó en la playa. Entre ellas, jugar Uno con los bailarines de su show y hacer yoga Shambhavi. “Lo único que me mantuvo consciente de mi cuerpo humano fueron las risas sordas de mi equipo, las quejas de mi seguridad por el calor y el tránsito de los locales vendiendo ‘fruta en un palo’ o quizás un ‘líquido misterioso en un vaso escarchado con tahini’”, continúa.

Tras su paso por la costa, la artista ensayó (sin aplausos, lo que fue una “lección de humildad”), fue a cenar y se emborrachó. “Les conté a las chicas mi última obsesión: una serie en Substack en la que hago un martini exclusivo en cada país que visito. Sonrieron. Asintieron. Pero no les convencieron mis recetas de martini, aún sin madurar. (Las convenceré, ya lo verán)”, cuenta.

Por último, relata una experiencia bailando con el conductor que la llevó de vuelta a su hotel, a quien no le entendió lo que decía, pero lo “sintió”. “Su pasión por su país, por sus gustos musicales, su amor por su trabajo, su mujer y la vida plena que lleva”, finalizó.

En conjunto con la reflexión, la artista también compartió fotografías tras su paso por el show de Lollapalooza. Pese a que borró el extenso relato de su cuenta principal, sigue siendo visible que la artista generó cierto apego por el público chileno y sus cánticos. “Chii Chii ama Chile”, escribe la rapera.