El cambio de baterista que vuelve a remecer a Foo Fighters

Foo Fighters ya tendría a su nuevo baterista. Un puesto en que nuevamente hubo que salir a buscar, tras el despido de Josh Freese.

En mayo pasado, la banda despidió a Freese. Este se había sumado al grupo como baterista en 2023, en el puesto del fallecido Taylor Hawkins. En ese momento, Freese se mostró "conmocionado y decepcionado“.

El grupo ya tendría a su nuevo nombre. Según The Hollywood Reporter, se trata de Ilan Rubin, quien se desempeñaba como baterista de Nine Inch Nails, desde 2009.

El mismo medio detalló que en el lugar de Rubin en NIN, entrará precisamente Josh Freese. En la cuenta de IG de NIN, se compartió una imagen de Freese, con el mensaje “Vamos, carajo”. Esto parece confirmar la información.

Hasta ahora ni Foo Fighters, ni Ilan Rubin han confirmado la información. Antes, fueron bateristas de la banda, William Goldsmith, que los dejó durante las sesiones de The Colour and the Shape (1997) y Taylor Hawkins.