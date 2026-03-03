El camino espiritual asentado en la India de Gorillaz en The Mountain

La banda británica Gorillaz se presentará en el Estadio Bicentenario de La Florida el 4 de diciembre. Esto como parte de la gira promocional de su disco The Mountain, lanzado el 27 de febrero. La crítica especializada ha alabado el álbum como uno de los mejores trabajos recientes del grupo animado.

El contexto del disco está íntimamente ligado a las pérdidas familiares de sus creadores. Damon Albarn y Jamie Hewlett sufrieron el fallecimiento de sus padres con diez días de diferencia, antes de embarcarse en un viaje a la India. En Varanasi, una de las capitales espirituales de la India, los artistas reflexionaron sobre la muerte, la vida y el más allá.

La voz detrás de 2-D llevó las cenizas de su padre al viaje, e incluso nadó en el río Ganges, el más sagrado de los siete ríos sagrados del hinduismo. “Eso no se olvida rápidamente. Es algo hermoso, porque estás inmediatamente inmerso en miles de años de actividad espiritual, rituales, amaneceres y atardeceres. Simplemente dejas que todo eso te envuelva; quizá algo se te impregna y quizá algo también te persigue”, dijo Damon Albarn a Rolling Stone.

La muerte no sólo aparece como una temática al interior del disco, también la colaboración póstuma de artistas marca profundamente la creación del proyecto. Figuras como Tony Allen, Bobby Womack, Dave Jolicoeur de De La Soul, Mark E. Smith o Proof de D12 son algunos músicos que dejan su trazo en el disco después de su fallecimiento gracias a grabaciones inéditas.

De la misma forma, el viaje a India es uno de los focos principales del álbum. Esto también se materializa en las participaciones de artistas indios como Asha Bhosle, Asha Puthli y Ajay Prasanna. La influencia sonora de la música autóctona de la India toma protagonismo en algunos segmentos.

El disco cuenta con una animación de 8 minutos que expande la historia del proyecto. El cortometraje relata la historia de los personajes Russel (batería), Murdoc (bajo), Noodle (guitarra) y 2-D (voz) en su camino espiritual.

El puente de Gorillaz

Tras su último lanzamiento, Cracker Island (2023), las expectativas no eran muy altas. Sin embargo, Rolling Stone enfatiza que este disco supera cualquier duda. “Damon Albarn y Jamie Hewlett transformaron la pérdida en la inspiración necesaria para mirar hacia adentro y ofrecer al público un trabajo que invita a reflexionar sobre el duelo, las conexiones humanas y la espiritualidad, tomando como base una cultura que históricamente ha sido estigmatizada en Occidente”.

Otro de los medios que han elogiado la última entrega de Gorillaz es The Guardian, que lo calificó como el disco de la semana. El diario británico destaca que, a pesar del contexto melancólico de la entrega, el proyecto tiene otra orientación. “(Las melodías melancólicas) ciertamente aparecen aquí —hay un ejemplo particularmente hermoso en The Empty Dream Machine—, pero la atmósfera general del álbum es extrañamente optimista”

“Boogie post-disco con exuberantes cuerdas cinematográficas en The Moon Cave; la voz de Bhosle elevándose alegremente sobre los sintetizadores metálicos de The Shadowy Light; el acid house árabe de Damascus”, precisa el medio británico.

Asimismo, el medio de música Indie Hoy califica al álbum como uno de los proyectos más consistentes del grupo desde Plastic Beach en 2010. “La música, una vez más, vuelve a funcionar como puente entre mundos y culturas, incluso frente a las pérdidas más dolorosas”, argumenta.

Acercamiento a Latinoamérica

La banda británica contó con las participaciones de dos músicos trasandinos para la creación del proyecto: Trueno y Bizarrap. En una entrevista para Infobae, Damon Albarn calificó de “increíbles” a los artistas. “Ustedes los argentinos han criado una generación de chicos realmente brillantes, creativos. Yo los aplaudo. Son muy astutos y muy modernos”, enfatizó.

Damon Albarn (null)

La historia del grupo animado con Trueno tiene antecedentes en el Quilmes Rock 2022 cuando cantaron en conjunto Clint Eastwood. La hija del vocalista Damon Albarn le comentó del rapero argentino, lo que resultó en una colaboración en el recital.

Por su lado, en una entrevista con Rolling Stone, el rapero argentino ha calificado su participación en el disco como “la colaboración más grande de su carrera”. “Es la demostración de respeto más grande que recibí de una banda que ha marcado décadas y de uno de los artistas más grandes que salieron en la historia de la música”, comentó.

“Siempre fue muy cálido conmigo. Me dijo que haga lo que quiera, estrofas, estribillos, lo que quiera. Me dijo que vaya de gira con él, falta que venga a la Bombonera y somos mejores amigos”, valoró Trueno.

Este acercamiento a los argentinos muestra ciertas diferencias con la visita que tendrá la banda a Sudamérica. El conjunto británico tiene planeado visitar Chile, Perú, Colombia y Paraguay. Una elección particular, siendo que los dos artistas latinos que forman parte del proyecto son de Argentina.

La venta de entradas está programada para comenzar a las 12:00 horas del 4 de marzo para clientes Entel y Santander. Dos días después, el público general podrá comprar su entrada desde las 12:01. El portal para la transacción será Ticketmaster.