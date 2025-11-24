BLACK SALE $990
    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    El guitarrista alguna vez se refirió a sus solos favoritos, entre todo lo que grabó para el cuarteto clave en el rock pesado. Hay uno del que se aseguraba que estaba en "la misma tradición que el de Stairway to Heaven".

    Equipo de Culto

    Virtuoso de la guitarra y nombre clave en el rock, Jimmy Page desplegó algunos de sus solos más brillantes en un era en que abundaban los buenos solistas; él mismo había pasado por los Yardbirds, y en sus días en Led Zeppelin no se ahorró ninguna nota.

    Con guitarras como la Fender Telecaster o la Gibson Les Paul, Page desplegó solos cargados de fibra rockera, en temas como Dazed and confused y otros más emotivos, como el de Stairway to heaven.

    Led Zeppelin

    Aún así, Page tenía un solo al que le tenía mucho aprecio. Lo contó a la revista Guitar Player en 1976, tras publicar Presence, un álbum que el grupo trabajó tras el accidente sufrido por Robert Plant en Grecia, el 15 de agosto de 1975.

    El incidente los obligó a posponer la gira mundial planeada para 1975 y 1976, y encerrarse en el estudio. El cuarteto, que completaban John Paul Jones y John Bonham, vivía momentos inciertos. “Pensaba ¿volverá Robert a caminar después de su accidente de coche en Grecia?” y cosas así“, recordó Page en esa entrevista. Pero ahí mencionó que ese álbum contiene uno de sus solos favoritos.

    “Supongo que el solo de Achilles’ Last Stand en Presence sigue la misma tradición que el de Stairway to Heaven del cuarto LP. Para mí, está en ese nivel", detalló. Su rítmica galopante y el trabajo de guitarras le permitieron justificarlo.

    Escucha Achilles’s last stand a continuación

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

