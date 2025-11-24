El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven
El guitarrista alguna vez se refirió a sus solos favoritos, entre todo lo que grabó para el cuarteto clave en el rock pesado. Hay uno del que se aseguraba que estaba en "la misma tradición que el de Stairway to Heaven".
Virtuoso de la guitarra y nombre clave en el rock, Jimmy Page desplegó algunos de sus solos más brillantes en un era en que abundaban los buenos solistas; él mismo había pasado por los Yardbirds, y en sus días en Led Zeppelin no se ahorró ninguna nota.
Con guitarras como la Fender Telecaster o la Gibson Les Paul, Page desplegó solos cargados de fibra rockera, en temas como Dazed and confused y otros más emotivos, como el de Stairway to heaven.
Aún así, Page tenía un solo al que le tenía mucho aprecio. Lo contó a la revista Guitar Player en 1976, tras publicar Presence, un álbum que el grupo trabajó tras el accidente sufrido por Robert Plant en Grecia, el 15 de agosto de 1975.
El incidente los obligó a posponer la gira mundial planeada para 1975 y 1976, y encerrarse en el estudio. El cuarteto, que completaban John Paul Jones y John Bonham, vivía momentos inciertos. “Pensaba ¿volverá Robert a caminar después de su accidente de coche en Grecia?” y cosas así“, recordó Page en esa entrevista. Pero ahí mencionó que ese álbum contiene uno de sus solos favoritos.
“Supongo que el solo de Achilles’ Last Stand en Presence sigue la misma tradición que el de Stairway to Heaven del cuarto LP. Para mí, está en ese nivel", detalló. Su rítmica galopante y el trabajo de guitarras le permitieron justificarlo.
Escucha Achilles’s last stand a continuación
