Elle Fanning tras Valor Sentimental: mira el nuevo trailer de la serie Margo Tiene Problemas de Dinero
Después de conseguir su primera nominación a los Oscar, la actriz encarna a una joven que queda embarazada de un profesor y debe hacer malabares para subsistir. También cuenta en su reparto con Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Nicole Kidman.
Basada en la novela que Rufi Thorpe publicó en 2024, Margo tiene problemas de dinero narra la historia de una joven en aprietos y dos padres que están lejos de ser perfectos.
Mediante la comedia y el drama, la serie de Apple TV presenta a Margo (Elle Fanning), una estudiante universitaria que queda embarazada de un profesor y debe hacer malabares para subsistir. Apoyada por su madre (Michelle Pfeiffer) y reunida con su padre ausente (Nick Offerman), se ve obligada a recurrir a técnicas impensadas para salir adelante.
La ficción de ocho capítulos es conducida creativamente por David E. Kelley, el cerebro de títulos como Big little lies y Se presume inocente –y esposo de Pfeiffer–, y también cuenta en su reparto con Nicole Kidman, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Thaddea Graham, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington.
Margo tiene problemas de dinero estrenará sus tres primeros episodios en Apple TV el próximo 15 de abril y sumará uno nuevo todos los miércoles hasta el 20 de mayo.
La serie es el primer lanzamiento de Fanning después de ser nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto por su rol en Valor sentimental, la película noruega que postula a nueve categorías de los Premios de la Academia.
Revisa su trailer a continuación:
Lo Último
Lo más leído
3.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.