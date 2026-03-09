SUSCRÍBETE
    Elle Fanning tras Valor Sentimental: mira el nuevo trailer de la serie Margo Tiene Problemas de Dinero

    Después de conseguir su primera nominación a los Oscar, la actriz encarna a una joven que queda embarazada de un profesor y debe hacer malabares para subsistir. También cuenta en su reparto con Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Nicole Kidman.

    Por 
    Equipo de Culto
    Basada en la novela que Rufi Thorpe publicó en 2024, Margo tiene problemas de dinero narra la historia de una joven en aprietos y dos padres que están lejos de ser perfectos.

    Mediante la comedia y el drama, la serie de Apple TV presenta a Margo (Elle Fanning), una estudiante universitaria que queda embarazada de un profesor y debe hacer malabares para subsistir. Apoyada por su madre (Michelle Pfeiffer) y reunida con su padre ausente (Nick Offerman), se ve obligada a recurrir a técnicas impensadas para salir adelante.

    Copyrighted

    La ficción de ocho capítulos es conducida creativamente por David E. Kelley, el cerebro de títulos como Big little lies y Se presume inocente –y esposo de Pfeiffer–, y también cuenta en su reparto con Nicole Kidman, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Thaddea Graham, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington.

    Margo tiene problemas de dinero estrenará sus tres primeros episodios en Apple TV el próximo 15 de abril y sumará uno nuevo todos los miércoles hasta el 20 de mayo.

    La serie es el primer lanzamiento de Fanning después de ser nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto por su rol en Valor sentimental, la película noruega que postula a nueve categorías de los Premios de la Academia.

    Revisa su trailer a continuación:

    Lee también:

