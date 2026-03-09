Elle Fanning tras Valor Sentimental: mira el nuevo trailer de la serie Margo Tiene Problemas de Dinero

Basada en la novela que Rufi Thorpe publicó en 2024, Margo tiene problemas de dinero narra la historia de una joven en aprietos y dos padres que están lejos de ser perfectos.

Mediante la comedia y el drama, la serie de Apple TV presenta a Margo (Elle Fanning), una estudiante universitaria que queda embarazada de un profesor y debe hacer malabares para subsistir. Apoyada por su madre (Michelle Pfeiffer) y reunida con su padre ausente (Nick Offerman), se ve obligada a recurrir a técnicas impensadas para salir adelante.

La ficción de ocho capítulos es conducida creativamente por David E. Kelley, el cerebro de títulos como Big little lies y Se presume inocente –y esposo de Pfeiffer–, y también cuenta en su reparto con Nicole Kidman, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Thaddea Graham, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington.

Margo tiene problemas de dinero estrenará sus tres primeros episodios en Apple TV el próximo 15 de abril y sumará uno nuevo todos los miércoles hasta el 20 de mayo.

La serie es el primer lanzamiento de Fanning después de ser nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto por su rol en Valor sentimental, la película noruega que postula a nueve categorías de los Premios de la Academia.

Revisa su trailer a continuación: