Culto

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

La serie documental muestra, por primera vez, el lado más íntimo de Jesse & Joy y el recorrido personal y profesional que marcó su trayectoria musical.

Por 
Equipo de Culto
HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

El próximo 25 de septiembre llega Jesse & Joy: lo que nunca dijimos a HBO Max, una serie documental producida por Mandarina Contenidos, que ofrece un retrato íntimo y revelador de los hermanos Jesse y Joy Huerta, mostrando aspectos nunca antes vistos de su historia personal y artística, más allá de los escenarios y los éxitos. 

A lo largo de cuatro episodios, la serie reconstruye los momentos más significativos de su vida familiar y artística, desde la fuerte influencia de su padre que marcó distintas etapas de sus vidas, hasta los procesos de sanación que dieron origen a sus canciones más personales. Con testimonios inéditos de Jesse y Joy, así como de familiares, amigos y celebridades, el documental nos da una mirada de cómo los hermanos lograron salir adelante desde un espacio de anonimato con muchos obstáculos en el camino, hasta convertirse en una de las bandas más importantes de la escena de música latina de los últimos años, dando lugar a una discografía con canciones que han tenido gran impacto entre distintas generaciones de oyentes.

Jesse & Joy: lo que nunca dijimos se estrena en el contexto de su gira internacional “El Despecho Tour” y del lanzamiento de su nuevo álbum “Lo Que Nos Faltó Decir”, lo que convierte a esta serie en una oportunidad única para redescubrir su historia desde una perspectiva profundamente humana. La producción aborda temas sobre sus relaciones familiares, identidad, salud mental y duelo, entre tantas otras vivencias, siempre desde la experiencia personal de los artistas, generando una conexión auténtica con la audiencia.

Con un enfoque íntimo y emocional, la serie documental no solo resignifica su música, sino que también abre espacios de conversación sobre lo que ambos callaron durante años. Cada episodio es una invitación a mirar más allá de la imagen pública y descubrir a los hermanos detrás del fenómeno musical, y la historia que los llevó a crear un sin fin de canciones que se han convertido en la banda sonora de una generación.  

Jesse & Joy: lo que nunca dijimos se suma al catálogo de producciones documentales de HBO Max que abren la puerta a historias reales y genuinas, ofreciendo nuevas miradas sobre figuras y experiencias que conectan profundamente con la audiencia. Los cuatro episodios estarán disponibles en Latinoamérica y US Hispanic a partir del 25 de septiembre en la plataforma.

