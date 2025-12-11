La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago

Los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars llegan a Santiago. A raíz de las festividades de fin de año, la compañía lanza La Diversión de las Fiestas, una instancia orientada a los niños y las familias.

El espacio contará con actividades y experiencias interactivas pensadas para compartir en grupo y sintonizar con la magia de esta época del año. Además, anuncian los organizadores, quienes realicen compras sobre $19.990 en productos Disney, Pixar, Marvel o Star Wars en comercios asociados podrán participar por un viaje familiar al Caribe y de sorteos diarios de maletas con productos de la marca (todos los detalles aquí).

“La Diversión de las Fiestas es una invitación para que todas las familias vivan de cerca la magia de las historias y los personajes de Disney. Queremos que cada parada sea una oportunidad para compartir, emocionarse y celebrar juntos el espíritu de las fiestas”, declaró Renata Navarro, Director, Marketing & Games Disney Consumer Products de The Walt Disney Company Latin America.

“Como representantes comerciales de The Walt Disney Company en Chile, en Cinecolor buscamos permanentemente cómo acercar la magia de Disney a las familias con experiencias que celebren, conecten y lleven momentos únicos. Esperamos que las familias disfruten mucho de esta iniciativa que llegará a distintos puntos de Santiago”, indicó Soledad Gómez, gerente de Marketing y Retail de Cinecolor Licencias.

Tras pasar por el Cerro San Cristóbal y el Parque Brasil, este 13 de diciembre se desplegará en el Parque La Castrina (San Joaquín). La experiencia estará disponible desde las 11:30 a las 16:00 horas en horario continuado.