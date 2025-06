La expansión de The Office: un spin-off en septiembre y una versión mexicana en 2026

El formato nació en Reino Unido, alcanzó su mayor popularidad en Estados Unidos y ha tenido diversas encarnaciones en Europa, Asia e incluso América Latina (cómo olvidar la chilena La ofis). Ahora, cuando se aproxima a sus bodas de plata, The office continúa su desarrollo en el mundo. Una expansión comandada por Norteamérica.

Pese a que el guionista Greg Daniels se mantuvo reticente durante años, la versión estadounidense tendrá una continuación que verá la luz este 2025. Titulado The paper, en rigor se trata de un spin-off de la comedia que se ambientará en un nuevo lugar, un periódico de Toledo, Ohio. Su protagonista es Domhnall Gleeson, un hombre que intenta salvar a la empresa de la crisis.

“Intenta restaurar el periódico, pero no tiene presupuesto para contratar periodistas, por lo que tiene que recurrir a todo el personal voluntario para que trabaje como reporteros. Ellos no están para nada capacitados y no saben lo que hacen”, indicó Daniels a The Hollywood Reporter.

“Es una premisa fructífera. Los periódicos locales poseen una historia extraordinaria. El villano aquí es internet y la posibilidad de ver las noticias de todo el mundo gratis, y todos los ingresos publicitarios van a parar a Google”, agregó.

Aunque los rostros más conocidos de The office estarán ausentes, la serie traerá de vuelta al actor Oscar Nuñez, quien volverá a encarnar a Oscar Martinez. En tanto, el resto del elenco lo completan Sabrina Impacciatore, Melvin Gregg, Chelsea Frei, Ramona Young, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman y Tim Key

The paper se lanzará en septiembre en Peacock (disponible únicamente en Estados Unidos) y aún está pendiente de confirmación a través de qué plataforma se emitirá para el resto del mundo.

El imperio de los jabones

La oficina, la versión mexicana de The office, tuvo su primera presentación en sociedad mediante sus protagonistas. En el marco de la CCXP México 2025, evento al que asistió Culto, dos figuras hicieron su aparición sobre el escenario: un tal Jerónimo Ponce III y un tal Aniv.

El primero entró triunfal creyendo que lo estaban recibiendo los asistentes al Quincuagésimo Encuentro Trimestral de la Cámara Jabonera del Altiplano Central (CONJABÓN), por lo que analizó la situación actual de la industria y la batalla en contra del gel antibacterial.

“El jabón tiene historia, tradición y, además, construye vínculos: en la cárcel, por ejemplo... ¿Cuántas relaciones ha creado el jabón? ¿Cuánta historia compartida? ¿Cuántas amistades forjadas gracias a un simple resbalón?”, expresó Jerónimo, quien se presentó como el director general de la rama de Aguascalientes de Jabones Olimpo.

Envalentonado, exclamó: “¡Es hora de recuperar el terreno perdido! ¡Regresemos el jabón a su trono! ¡MAKE JABONES GREAT AGAIN! Haremos un muro contra la mugre, y la mugre lo va a pagar”.

Tras ser retirados del evento, los responsables del remake tomaron su lugar para confirmar que esos dos personajes, Jerónimo Ponce III (interpretado por Fernando Bonilla) y Aniv (Edgar Villa “Villita”), estarán al frente de la historia que se podrá ver a través de la plataforma Prime Video.

Gary “Gaz” Alazraki, director y productor ejecutivo de La oficina, y Marcos Bucay, showrunner, detallaron que la trama se ambientará en Aguascalientes, una localidad que posee la rutina necesaria para desarrollar la comedia. Además, señalaron que Jerónimo Ponce III es el hijo del jefe, por lo que su errático comportamiento se vuelve aún más desesperante. “Eso lo vuelve el peor jefe del mundo porque no se da cuenta de todo lo que no sabe y no lo pueden correr”, planteó Alazraki.

Su compañero creativo se detuvo en un aspecto muy específico: “Este cuate creció en los pasillos de Olimpo, la secretaria le hacía la tarea, los empleados jugaban con él por compromiso. Entonces trata a todos sus empleados como si fueran juguetitos”.

Si bien la dupla contó que armaron el elenco tras elegir a Fernando Bonilla, no revelaron al resto de los integrantes. Queda tiempo, porque su estreno está programado recién para 2026.