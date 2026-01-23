SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    El Festival de Cine Chileno se celebrará desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de enero. Más de 28 producciones nacionales estarán compitiendo en el certamen. En Culto, proponemos una selección de cinco películas que se podrán ver en el evento.

    Por 
    Daniel Cañete

    Desde el sábado 24 enero al viernes 30, se realizará el Festival de Cine Chileno (Fecich). Se celebrará en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué (Aníbal Pinto 650) y tendrá la entrada liberada al público.

    En la instancia competirán 28 producciones nacionales, de ellos: 8 son largometrajes de ficción o documental, 8 son cortometrajes de ficción o documental y 12 son cortometrajes animados. Además, la proyección de una película inaugural. En Culto, hicimos la selección de películas que podrás ver en la instancia.

    La misteriosa mirada del flamenco inaugura el festival

    Situado en un pueblo minero a inicios de los años 80, la trama se centra en una familia queer que atiende una cantina. El grupo es culpado de una enfermedad que se transmite por una sola mirada cuando un hombre se enamora de otro. Lidia, una niña de la comunidad, emprende su búsqueda de venganza.

    Rolling Stone ha destacado la película por su capacidad de imaginar otro tipo de familia y comunidad. “Céspedes logra articular una película política sin consignas, queer sin estereotipos y poética sin pretensión”, enuncia.

    La misteriosa mirada del flamenco no será parte de la competición del evento, sino que será la película inaugural del festival. Se proyectará el sábado 24 de enero a las 20:00 horas.

    La corazonada

    La corazonada gira en torno a Nieves, dueña de una piscina en Doñihue con la que busca que los visitantes se olviden del estrés de la capital. La llegada de un motociclista, quien se enamora de ella, provoca múltiples evasivas de la mujer. Sin embargo, la situación cambia cuando una joven directora aparece en el lugar y los invita a participar de su proyecto.

    En conversación con Culto, el director Diego Soto señaló que, en el momento de creación de la película, se cuestionó mucho sobre el amor. “En esta época es difícil contar una historia romántica que sea creíble”, comentó.

    La película tuvo un exitoso paso por Festival Internacional de Cine de Valdivia de 2025 (FICValdivia) donde obtuvo dos premios. En el Fecich se proyectará el domingo 25 de enero, en el bloque de las 18:00 horas.

    Matapanki

    La cinta sigue la historia de Ricardo, un joven punk de Quilicura que, tras tomar una misteriosa bebida alcohólica, obtiene poderes. Debido a un accidente, relacionado al presidente de Chile, el protagonista se ve perseguido por un conflicto mundial.

    El éxito del largometraje ha sido notorio, siendo una de las películas seleccionadas para competir por el Generation 14Plus en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale). El director Diego “Mapache” Fuentes expresó a Culto que la noticia todavía lo impacta. “Darme cuenta que mi primera peli dio para llegar tan lejos es algo que no me cabe en la cabeza”, enfatizó.

    La proyección de Matapanki se realizará el lunes 26 de enero en el bloque de las 20:00 horas.

    Si vas para Chile

    En el contexto de las marchas antinmigrantes de 2021 en Iquique, el documental recoge los testimonios de los afectados para narrar la complejidad de la crisis migratoria en el norte de Chile.

    Este relato crudo ya ha tenido un recorrido por festivales chilenos y fue estrenada mundialmente en el HotDocs celebrado en Canadá, donde cosechó un galardón.

    El martes 27 de enero, Si vas para Chile tendrá su función en el bloque de las 20:00 horas.

    Agua Fría

    El documental se centra en un grupo de niños de distintas nacionalidades que imaginan que un furgón estacionado puede ser la nave imaginaria para reconectar con sus familias. La identidad y el sentido de pertenencia cruzan este cortometraje que navega la imaginación y los juegos de los niños retratados.

    El cortometraje de 19 minutos, dirigido por Antonia Martínez y Meme Cabello, ganó la categoría de Mejor Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual en el FICValdivia.

    Al igual que Si vas para Chile, la película será proyectada en el bloque de las 20:00 horas el martes 27 de enero.

    Lee también:

    Más sobre:Festival de Cine ChilenoFecichQuilpuéLa misteriosa mirada del flamencoLa corazonadaMatapankiSi vas para ChileAgua FríaCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a carabinera vinculada con el millonario robo a Brinks en Rancagua

    Carabineros detiene a sujeto que robó celular a conductora de un vehículo en plena autopista de Lo Espejo

    Review del Huawei Mate X7: ¿Vale la pena un plegable de $1.6 millones sin Google?

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Qué es la Junta de la Paz de Trump y qué países decidieron unirse

    Lo más leído

    1.
    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    2.
    Con 84 años, Ney Matogrosso maravilló al Caupolicán

    Con 84 años, Ney Matogrosso maravilló al Caupolicán

    3.
    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    4.
    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    5.
    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Detienen a carabinera vinculada con el millonario robo a Brinks en Rancagua
    Chile

    Detienen a carabinera vinculada con el millonario robo a Brinks en Rancagua

    Carabineros detiene a sujeto que robó celular a conductora de un vehículo en plena autopista de Lo Espejo

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050
    Negocios

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Review del Huawei Mate X7: ¿Vale la pena un plegable de $1.6 millones sin Google?
    Tendencias

    Review del Huawei Mate X7: ¿Vale la pena un plegable de $1.6 millones sin Google?

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche
    El Deportivo

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú
    Cultura y entretención

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca
    Mundo

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer