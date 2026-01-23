Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

Desde el sábado 24 enero al viernes 30, se realizará el Festival de Cine Chileno (Fecich). Se celebrará en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué (Aníbal Pinto 650) y tendrá la entrada liberada al público.

En la instancia competirán 28 producciones nacionales, de ellos: 8 son largometrajes de ficción o documental, 8 son cortometrajes de ficción o documental y 12 son cortometrajes animados. Además, la proyección de una película inaugural. En Culto, hicimos la selección de películas que podrás ver en la instancia.

La misteriosa mirada del flamenco inaugura el festival

Situado en un pueblo minero a inicios de los años 80, la trama se centra en una familia queer que atiende una cantina. El grupo es culpado de una enfermedad que se transmite por una sola mirada cuando un hombre se enamora de otro. Lidia, una niña de la comunidad, emprende su búsqueda de venganza.

Rolling Stone ha destacado la película por su capacidad de imaginar otro tipo de familia y comunidad. “Céspedes logra articular una película política sin consignas, queer sin estereotipos y poética sin pretensión”, enuncia.

La misteriosa mirada del flamenco no será parte de la competición del evento, sino que será la película inaugural del festival. Se proyectará el sábado 24 de enero a las 20:00 horas.

La corazonada

La corazonada gira en torno a Nieves, dueña de una piscina en Doñihue con la que busca que los visitantes se olviden del estrés de la capital. La llegada de un motociclista, quien se enamora de ella, provoca múltiples evasivas de la mujer. Sin embargo, la situación cambia cuando una joven directora aparece en el lugar y los invita a participar de su proyecto.

En conversación con Culto, el director Diego Soto señaló que, en el momento de creación de la película, se cuestionó mucho sobre el amor. “En esta época es difícil contar una historia romántica que sea creíble”, comentó.

La película tuvo un exitoso paso por Festival Internacional de Cine de Valdivia de 2025 (FICValdivia) donde obtuvo dos premios. En el Fecich se proyectará el domingo 25 de enero, en el bloque de las 18:00 horas.

Matapanki

La cinta sigue la historia de Ricardo, un joven punk de Quilicura que, tras tomar una misteriosa bebida alcohólica, obtiene poderes. Debido a un accidente, relacionado al presidente de Chile, el protagonista se ve perseguido por un conflicto mundial.

El éxito del largometraje ha sido notorio, siendo una de las películas seleccionadas para competir por el Generation 14Plus en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale). El director Diego “Mapache” Fuentes expresó a Culto que la noticia todavía lo impacta. “Darme cuenta que mi primera peli dio para llegar tan lejos es algo que no me cabe en la cabeza”, enfatizó.

La proyección de Matapanki se realizará el lunes 26 de enero en el bloque de las 20:00 horas.

Si vas para Chile

En el contexto de las marchas antinmigrantes de 2021 en Iquique, el documental recoge los testimonios de los afectados para narrar la complejidad de la crisis migratoria en el norte de Chile.

Este relato crudo ya ha tenido un recorrido por festivales chilenos y fue estrenada mundialmente en el HotDocs celebrado en Canadá, donde cosechó un galardón.

El martes 27 de enero, Si vas para Chile tendrá su función en el bloque de las 20:00 horas.

Agua Fría

El documental se centra en un grupo de niños de distintas nacionalidades que imaginan que un furgón estacionado puede ser la nave imaginaria para reconectar con sus familias. La identidad y el sentido de pertenencia cruzan este cortometraje que navega la imaginación y los juegos de los niños retratados.

El cortometraje de 19 minutos, dirigido por Antonia Martínez y Meme Cabello, ganó la categoría de Mejor Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual en el FICValdivia.

Al igual que Si vas para Chile, la película será proyectada en el bloque de las 20:00 horas el martes 27 de enero.