    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    El autor deja un legado imborrable en su mirada del Portugal más contemporáneo y de temas coloniales, aunque nunca ganó el Nobel, pese a ser uno de sus eternos candidatos.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    El influyente autor portugués António Lobo Antunes falleció el jueves 5 de marzo en Lisboa, a los 83 años de edad, tras un deterioro progresivo en su salud que no ha sido explicado públicamente, aunque en 2007 el novelista reveló que padecía cáncer de intestino.

    Su muerte representa el final de una trayectoria literaria histórica para Europa, con más de cuarenta libros en su haber que representan la Portugal contemporánea con crudeza y sensibilidad, reflejando las herencias marcadas que tiene el país de la dictadura del Estado Novo y de la Revolución de los Claveles.

    António Lobo Antunes. Extraída de Cadena SER

    En el camino, el escritor dejó atrás libros como En el culo del mundo (1979), Memoria de elefante (1979), Fado Alejandrino (1987) y El manual de los inquisidores (1996), entre muchos otros. También ganó un Premio Camões en 2007 (máximo honor de las letras en lengua portuguesa), el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2008) y la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa.

    Antunes nació el 1 de septiembre de 1942 en el barrio de Benfica, en Lisboa, hijo de una familia de la alta burguesía. Su padre fue un médico temperamental que marcó fuertemente las expectativas puestas sobre él. Aunque desde la infancia mostró una profunda vocación literaria, estudió Medicina en la Universidad de Lisboa, especializándose posteriormente en Psiquiatría.

    Su vida estuvo marcada fuertemente por la guerra colonial entre Portugal y Angola, a la que Lobo Antunes fue enviado entre 1971 y 1973 como médico militar, donde se enfrentó a horrores diarios, amputaciones y la muerte frecuente de jóvenes soldados. “Allí aprendí que yo no era el centro del mundo y que existían los otros”, le dijo el autor a la periodista española María Luisa Blanco varios años después.

    Las cartas que escribió a su esposa embarazada desde el frente se convertirían, años después, en la semilla emocional de sus primeras obras, junto a sus vivencias como psiquiatra de cuando volvió a Portugal y trató a veteranos de guerra y pacientes con graves trastornos de salud mental.

    António Lobo Antunes. Extraída de es.ara.cat

    Esto gatilló la publicación de sus dos primeras novelas, que se publicaron casi simultáneamente y sostienen su premisa en las consecuencias de la guerra de Angola: Memoria de elefante (una exploración visceral de la crisis existencial de un psiquiatra) y En el culo del mundo (un monólogo de un hombre a su amante sobre los veintisiete meses que vivió en la guerra).

    Tras conseguir mucho éxito y elogios, Lobo Antunes siguió compaginando su labor médica con la escritura hasta que, en 1986, abandonó definitivamente la psiquiatría para dedicarse por entero a la literatura. Desde entonces, se volvió una de las plumas más importantes del país luso.

    Respecto al estilo literario de António Lobo Antunes, este se caracteriza por ser crudo y profundamente inmersivo. La polifonía y la carencia de narrativas lineales marcan estructuralmente sus textos, mientras que la memoria, el trauma y la decadencia rigen sus novelas a nivel temático.

    Durante muchos años estuvo en las candidaturas al Premio Nobel de Literatura, aunque nunca lo ganó. De hecho, afirmó una vez “que se joda el Nobel”. Él ya había dejado un impacto. Incluso habló con desdén de José Saramago, otro de los escritores más importantes de la literatura portuguesa, a quien atacó tanto en lo literario con lo político, afirmando que su compromiso contra la dictadura “se había desarrollado sin correr riesgos extremos”. Algunos aficionados incluso esto como una “rivalidad” durante años.

    Su última novela publicada en portugués fue, en 2022, O Tamanho do Mundo. Tras una carrera prolífica extendida por más de cuatro décadas, António Lobo Antunes dejó una huella imborrable.

    António Lobo Antunes. Extraída de Orain-Orain

