Peter Pollak presenta su primera exposición en Chile

El arquitecto y pintor Peter Pollak inaugura su primera exposición individual en el país. Se trata de un momento especial en una carrera muy particular.

Tras más de cuatro décadas participando en miles de proyectos arquitectónicos en Chile —desde el diseño hasta el desarrollo e implementación de productos arquitectónicos a lo largo del país y en el extranjero—, Pollak decidió en 2023 dedicarse plenamente a la pintura.

Formado en Londres, Estados Unidos y Suiza, su propuesta artística combina la rigurosidad del diseño con la libertad del gesto pictórico.

Su obra se centra en dos ejes principales: la figura humana y su dimensión psicológica, explorando identidad, deseo e introspección; y las escenas evocadoras y teatrales, donde naturaleza y humanidad se funden en un plano simbólico y emocional.

La exposición reúne una selección de sus obras más recientes, en las que Pollak explora la condición humana a través del paisaje y la metáfora visual.

Entre las piezas que se presentarán destacan Río en las Montañas, La Minga, Velero Cielo Anaranjado y Fin del Mundo en el Ártico, parte de una colección que conecta la tradición expresionista con un enfoque simbólico y contemporáneo.

La exposición se inaugura este jueves 25 de septiembre de 2025, a las 19:00 horas, en la Galería Eduardo Lira, Luis Pasteur 5782, Vitacura. La entrada es liberada. Se podrá visitar durante todo el mes de octubre.