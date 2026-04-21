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    Santiago en 100 Palabras celebra el Día del Libro con entrega gratuita de libros y encuentro con Siri Hustvedt

    Este jueves 23 de abril, por el Día Internacional del Libro, Santiago en 100 Palabras –presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio– repartirá gratis sus ejemplares en la Biblioteca Nacional (Av. Alameda 651, entre 8:00 y 9:00 horas) y en el Mercado Urbano Tobalaba (Av. Apoquindo 273, piso 1, de 12:30 a 14:00 horas). La jornada cerrará a las 19:00 horas con un encuentro gratuito y online entre la escritora estadounidense Siri Hustvedt y la autora nacional María Paz Rodríguez.

    Por 
    Equipo de Culto
    Siri Hustvedt. Foto: Andrés Pérez, La Tercera.

    Cada 23 de abril, el Día Internacional del Libro nos recuerda el poder de la literatura para acercar realidades, despertar imaginarios y construir comunidad. En ese espíritu, la edición 25 aniversario del concurso Santiago en 100 Palabras –presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio– no solo fomenta la creación de relatos breves que reflejan la vida en la ciudad, sino que también abre sus puertas para celebrar la lectura con actividades gratuitas y encuentros con grandes figuras de la literatura.

    Para conmemorar esta fecha, el jueves 23 el concurso realizará una jornada especial con entrega gratuita de libros y actividades abiertas al público. La primera repartición de ejemplares será de 08:00 a 09:00 horas en la entrada de la Biblioteca Nacional de Chile (Av. Alameda 651, Metro Santa Lucía), y continuará de 12:30 a 14:00 horas en el Mercado Urbano Tobalaba (Av. Apoquindo 273, piso 1).

    La jornada finalizará a las 19:00 horas con un encuentro online abierto al público junto a la reconocida escritora estadounidense Siri Hustvedt, quien conversará con la autora nacional María Paz Rodríguez. Responsable de obras como Los ojos vendados y El verano sin hombres, Hustvedt compartirá su visión sobre el proceso creativo y la construcción narrativa, en una instancia imperdible para amantes de la literatura. La actividad se realizará vía Zoom, previa inscripción.

    En tanto, el jueves 30 se llevará a cabo el cierre de la convocatoria de esta edición del concurso, con un taller online impartido por la destacada escritora chilena Alia Trabucco, autora de Las homicidas y Limpia. Esta instancia busca inspirar a los participantes a escribir y enviar sus relatos antes del cierre del certamen.

    Todas las actividades son gratuitas, permitiendo la participación desde cualquier lugar del país y del mundo. Las inscripciones y más información están disponibles en el sitio oficial www.santiagoen100palabras.cl y las redes sociales del concurso en Facebook, Instagram y TikTok: @santiagoen100palabras.

    Fundación Plagio forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.

    Más sobre:LibrosSiri HustvedtSantiago en 100 PalabrasDía del LibroLibros Culto

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