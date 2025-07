Stephen King nunca se detiene: las películas y series que vienen acerca de su universo

A sus 77 años, Stephen King no da señales de detenerse. Como el incombustible escritor que es, hace poco tiempo presentó su nueva novela No tengas miedo (Plaza & Janés), donde retomó a su personaje favorita, Holly Gibney. “Nunca podría dejar ir a Holly Gibney. Se suponía que ella sería un personaje adicional en Mr. Mercedes y simplemente se robó el libro y me robó el corazón", comentó el mismo autor sobre ella.

Y mientras King disfruta la reaparición de Holly Gibney, su copiosa obra sigue siendo llevada a la pantalla. En lo inmediato, en agosto arribará a Latinoamérica la película La vida de Chuck. Dirigida por Mike Flanagan, el reconocido cineasta de género terror. Es la adaptación de una de las novelas cortas incluidas en el volumen La sangre manda.

El misterio de Salem’s lot toma cuerpo: hay fecha, streaming, primeras imágenes (y opinión de Stephen King)

En pantalla veremos al actor Tom Hiddleston como Charles “Chuck” Krantz, de quien se narra su vida en tres actos en modo inverso. La historia comienza con su muerte a causa de un tumor cerebral y retrocede hasta su infancia en una casa supuestamente encantada. En ese aspecto, veremos también a los actores Benjamin Pajak, Cody Flanagan y Jacob Tremblay haciendo versiones más jóvenes del personaje.

Estrenada en Estados Unidos en 2024, en FilmAffinity, ya la califican con 6,4 sobre 10, y con un 81% en Rotten Tomatoes. “Mostrando un lado más dulce del registro emocional profundamente sentido del director Mike Flanagan, La vida de Chuck es una adaptación alegre y a menudo maravillosa de uno de los cuentos más cósmicamente optimistas de Stephen King", señala la reseña.

La vida de Chuck

Pero eso no es lo único. También se espera que en Latinoamérica -a través de Prime Video- se estrene la serie El Instituto. Basada en la novela publicada en 2019, explora el secuestro de niños con poderes especiales y su enfrentamiento contra adultos que buscan explotarlos. Algo como mezclando Carrie con Stranger Things.

“Lo más complicado de adaptar cualquier historia de Stephen King es que es un escritor maravilloso de las vidas interiores de sus personajes. Puedes acceder a sus más oscuros, profundos y secretos sentimientos, emociones y deseos. Eso lo puedes hacer muy bien en un libro, pero es un reto cómo exteriorizarlo para ponerlo en una pantalla”, dijo a El País el guionista Benjamin Cavell. La serie es dirigida por los directores David E. Kelley y Jack Bender, este último contó al matutino español cómo fue el trabajo junto al mismísimo autor.

“Cuando Stephen [King] me mandó originalmente las galeradas del libro, hace unos siete años, me preguntó si había trabajado alguna vez con niños. Le dije que sí, he había hecho varias cosas y le dije que era difícil dar con los niños correctos, y más en esta historia en particular: tienes que encontrar un grupo de chicos extraordinarios que sufren muchas cosas y yo no quería que eso fuera un festival de lloros. Por eso elegimos niños un poco mayores que los del libro. Son el corazón de la serie, porque trata del poder de los niños para sobrevivir a pesar de los adultos”.

Lo que sí, Bender apunta que la producción tendrá su propia vida. “Más que cualquier otro autor con el que yo haya trabajado, entiende que el libro es el libro y la serie es la serie y que tiene que encontrar gente en la que confíe para hacer una serie o una película y después debe confiar en ellos”. La serie -que ya se puede ver en Estados Unidos- acumula un 78% en Rotten Tomatoes y un 5,2 sobre 10 en FilmAffinity.

El Instituto

Aunque quizás la producción más esperada en torno al universo de Stephen King es Welcome to Derry, a estrenarse -en todos los territorios- en HBO Max durante este segundo semestre. Se trata de una serie desarrollada por desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs.

La serie es la precuela de It, la monumental novela de Stephen King, será dirigida por Andy Muschietti, e indagará en el diabólico payaso Pennywise, quien volverá a ser interpretado por el actor sueco Bill Skarsgård. Esto, tras su reciente actuación en Nosferatu, donde interpretó al conde Orlok.

Stephen King en formato serie: se confirma estreno de Welcome to Derry, la precuela de It (y de Pennywise)

La serie estará basada en los interludios del libro, que muestran la investigación del personaje Mike Hanlon. Cada temporada prevista estará ambientada en un período diferente, cada vez irá retrocediendo 27 años en el tiempo, que es el intervalo en el que el payaso despierta de su sueño y vuelve a aterrorizar a Derry.

Según el director, el mismísimo Stephen King ha estado muy involucrado en el proyecto. “Realmente informal. He tenido una estrecha relación con Stephen King desde que hice las películas. Él me escribe y yo le respondo. Es un honor para mí, y le considero un amigo. Un día, le escribí y le dije: ‘Tenemos esta idea, que consiste en desarrollar los interludios en una miniserie que tendrá lugar antes de los acontecimientos de la película’, y le encantó. Dijo: ‘¡Hagámoslo!’. Obviamente, a medida que avanzábamos, fuimos mostrándole el trabajo, y aprobó el primer borrador del guion. Luego le mostramos hacia dónde llevaríamos las futuras temporadas de la serie. Confía en nosotros por lo que hicimos con las películas, que le encantaron tanto como al público”.