The Last of Us: a qué hora se estrena la segunda temporada de la serie de Pedro Pascal (y dónde verla)

Este domingo se estrenará la segunda temporada de la icónica serie The Last of Us en la plataforma de streaming MAX y en el canal de HBO.

A las 21.00 horas se publicará el primer capítulo de la nueva temporada basada en el videojuego también llamado The Last of Us de Naughty Dog. Al igual que el estreno de la primera temporada, los capítulos serán estrenados cada domingo.

Con la actuación de Pedro Pascal, como Joel, y Bella Ramsey, como Ellie, se dará continuación a la serie de zombies que fue se estrenó en 2023.

¿De qué tratará la segunda temporada?

Según el tráiler publicado por HBO, la historia de los personajes se remonta a cinco años después de los sucesos de la primera temporada.

En específico, cuando Joel decidió salvar a Ellie de los científicos que pretendían crear una cura para el cordyceps (el virus que hacia que la gente se enfermara).

Además, la serie se basará en lo ocurrido en la segunda parte del videojuego de 2013, The Last of Us Part II.

En esta temporada, aparecerá el personaje de Abby Anderson, quien pondrá en tensión la relación entre los protagonistas.

Confirman tercera temporada de The Last of Us

HBO confirmó que la serie dramática será renovada para una tercera temporada cuando ya se acercaba la fecha del estreno de la segunda temporada.

Supuestamente, la serie podría empezar a grabarse en el 2026 para ser estrenada en 2027.