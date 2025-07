Un apasionado romance en el Valparaíso de los 50: cómo será la serie El Peligro de Quererte

Alba (Fernanda Finsterbusch) y Zahira (Carmen Zabala) se conocen durante una noche de Año Nuevo en el Valparaíso de mediadoa de mediados de los 50. Sus historias de vida son disímiles: Alba es una de las primeras estudiantes de Medicina del país y Zahira es la dueña y regenta del burdel más conocido de la ciudad.

Además, la primera está en pareja y la segunda es la hija mayor de una familia de narcotraficantes sirios que está planificando el primer gran envío de cocaína a Miami. No podrían tener más diferencias, pero, mientras el puerto despide el 1953 y da la bienvenida al 1954, se enamoran perdidamente.

Dividida en seis capítulos de media hora, la serie El peligro de quererte propone una trama inscrita en el drama romántico. Es una historia trepidante donde los hechos se suceden con gran rapidez, reconocen la productora Leonora González y la directora Katherina Harder.

Las realizadoras revelan un elemento que agrega intensidad a la trama. “A Alba el encuentro con Zahira le remueve muchas cosas. Mientras empieza a avanzar an sus preparativos del matrimonio, le está pasando algo muy grande con lo que en algún momento ya no puede lidiar. En ese sentido, las tramas avanzan muy rápidamente y los capítulos son muy agiles”.

La serie –que acaba de terminar sus filmaciones y ganó el Fondo CNTV en 2021– es el trabajo más reciente de Parox. La productora detrás de ficciones como El reemplazante y Los mil días de Allende comenzó a trabajar en El peligro de quererte hace cerca de siete años.

Inicialmente, cuando el proyecto se llamaba Puente de plata y estaba más cargado a la acción, consideraron que era una especie de secuela de Narcos, la serie de Netfix protagonizada por Pedro Pascal, Boyd Holbrook y Wagner Moura. Esa referencia se sostenía en gran medida en que la producción, al menos en su concepción, estaba inspirada en la historia real de los Huasaff-Harb, el primer clan que traficó drogas desde Chile hacia Estados Unidos.

“Siempre fue una historia de amor entre dos mujeres, pero la importancia del narcotráfico estaba mucho más en primer plano”, afirma González. “Ahora la relación de amor lleva el sentido de la historia. Por eso El peligro de quererte, por eso el cambio de título”.

Pese a que –por motivos de presupuesto– se modificó el plan inicial, la familia de Zahira sigue siendo de temer. Y se mantiene el ímpetu por mezclar diferentes insumos.

“Ahora le echamos un poquito más de azúcar, le quitamos un poquito de amargor. Varió la cantidad de ingredientes, pero sigue estando la intención de meter distintos géneros y elementos a la juguera, con el fin de entregar un proyecto novedoso. No es del todo romántico, no es del todo drama, no es del todo narco, pero están todos esos elementos”, explica la productora.

En su fase definitiva la referencia más cercana es Peaky Blinders, la popular serie protagonizada por Cillian Murphy. “Guardando la distancia en términos de los millones de dólares que vale cada capítulo”, advierte González. “Ahora acá la historia de amor está un poco más encima, pero tiene muchas de esas tensiones propias del cine noir”.

La química perfecta

La serie debía encontrar a sus protagonistas, dos personajes diferentes que, cuando comparten pantalla, desbordan química. Eso en el papel. Leonora González y la directora Katherina Harder reconocen que dar con dos actrices que consiguieran eso no fue sencillo.

Harder recuerda con precisión cuando vieron a Fernanda Finsterbusch, actriz de teleseries como Hijos del desierto y Juego de ilusiones. “Nos pareció maravilloa. Me acuerdo que después de esa sesión lo conversamos con la Leo y le dije: ¿para qué nos vamos a dar más vueltas? Es ella, es Alba”, señala sobre la llegada de la actriz, quien se convirtió en una de las primeras integrantes del elenco.

Tras su fichaje, iniciaron la búsqueda de una intérprete que pudiera sintonizar bien con Finsterbusch. “Lo curioso es que en nuestras primeras conversaciones sobre la Zahira que imaginábamos, siempre estuvo la Carmen. Por lo que podía entregarle al personaje, siempre nos imaginamos a la Carmen. Si bien Zahira no fue el primer personaje que apareció, recuerdo que todos la visualizábamos”, sostiene la directora.

Leonora González cuenta que durante el proceso evaluaron otras opciones para el rol de la dueña del burdel. “La Fernanda es una mujer alta, de más de un metro setenta. Como es un personaje muy imponente y poderoso, era importante que Zahira fuera o del mismo porte o un poco más alta. No podía ser excesivamente menuda, ni mucho más baja. Tenían que ser las dos más o menos del mismo porte. Se tomaron todas esas consideraciones”.

Ese mismo ojo se tuvo para el resto del casting, que incluye a Cristián Carvajal (como el gobernador de Valparaíso), Tito Bustamante (papá de Zahira), Arón Hernández, Felipe Zepeda (hermano menor de Zahira) y Taira Court (mamá de Alba).

La ficción estará lista a fines de 2025 y podría llegar a la pantalla de TVN durante 2026. Más adelante, en una fecha a definir, también se podrá ver a través de Uchile TV. Leonora González asegurá que buscarán que tenga exhibición internacional. “Nosotros vamos a hacer todas las gestiones para venderla”, anota.

Las realizadoras observan que El peligro de quererte podría ser más pertinente en la actualidad que cuando se comenzó a gestar. “Hay muchos temas que la serie trabaja y que hoy son totalmente contemporáneos y es totalmente necesario abrir el debate y la reflexión”, advierte Harder.

González apunta: “Muchas veces se siente que estas historias de amor son un poco edulcoradas, pero la nuestra no es una historia de amor edulcorada. En una sociedad en la que la empatía y el amor empiezan a escasear, es importante entregarse al otro de una forma honesta, humana. Me parece que son temas que hoy en día, por cómo está la humanidad, son relevantes volver a poner sobre el tapete”.