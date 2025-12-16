“Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

Rosalía ha lanzado el videoclip de La Perla de su exitoso nuevo álbum LUX, dirigido por Stillz — míralo AQUÍ.

En el vídeo inmersivo de La Perla, Rosalía recorre una serie de viñetas estilizadas y protectoras que revelan tanto vulnerable como juguetona y desafiante. Junto con la increíble maestría artística del director Stillz, Rosalía ayuda a dar vida al mundo de Lux.

Lux recibió un éxito crítico instantáneo tras su lanzamiento, aclamado por Rolling Stone como “su oferta más asombrosa hasta la fecha”, mientras que Pitchfork la calificó como una “emotiva oferta de pop clásico vanguardista que ruge a través de géneros, romance y religión”, y AP News declaró que “Si hay una única salvación vanguardista en el panorama de la música pop, es aquí. Es maximalista, es 'LUX.‘"

Tras el triunfal lanzamiento de Lux, Rosalía anunció el inicio del LUX TOUR 2026 en Lyon, Francia, en el LDLC Arena el 16 de marzo. Esta gira abarcará Europa, Norteamérica y Sudamérica, dando vida a LUX , originalmente grabado con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason. El álbum cuenta con varios colaboradores, entre ellos Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Lux ha logrado el debut comercial más sólido de la carrera de Rosalía, abriendo el puesto #1 en la lista Global Top Albums de Spotify, marcando su segundo debut en alcanzar la cima de las listas globales, y logrando el mayor debut en streaming de una artista hispanohabla femenina en la plataforma.

Más allá de la música, Rosalía se ha consolidado como un icono de la moda y la cultura. Acaparó la atención mundial en la Met Gala 2025 con un vestido personalizado de Balmain que apareció en Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan y más. También protagonizó la campaña de otoño 2025 de Calvin Klein y es embajadora global de New Balance. Rosalía está a punto de debutar como actriz en la próxima tercera temporada de Euphoria en 2026.

Mira el videoclip de La Perla a continuación