Culto

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco

The Life of a Showgirl, se llama el próximo álbum de la estrella del pop, el que se anunció con variadas pistas en las redes sociales. El álbum no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

Por 
Equipo de Culto
Taylor Swift

Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo disco, The Life of a Showgirl, el duodécimo de su carrera.

En su habitual estilo, la cantante reveló la noticia en un adelanto de su próxima aparición en el podcast New Heights, presentado por su pareja, Travis Kelce.

Swift también generó expectativa con una cuenta regresiva en su sitio web y publicó varias fotos de ella vestida en color naranja en la gira Eras Tour, lo que indicaría la paleta de colores del disco.

No se han revelado más detalles sobre el álbum, como su fecha de lanzamiento, listado de canciones o la imagen de portada.

The Life of a Showgirl llega tras el lanzamiento de su último disco, The Tortured Poets Department el año pasado. Este rompió récords de transmisión en Spotify al ser reproducido 300 millones de veces en un día.

Taylor SwiftThe Life of a ShowgirlMúsica

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

