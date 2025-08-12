Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco

Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo disco, The Life of a Showgirl, el duodécimo de su carrera.

En su habitual estilo, la cantante reveló la noticia en un adelanto de su próxima aparición en el podcast New Heights, presentado por su pareja, Travis Kelce.

Swift también generó expectativa con una cuenta regresiva en su sitio web y publicó varias fotos de ella vestida en color naranja en la gira Eras Tour, lo que indicaría la paleta de colores del disco.

No se han revelado más detalles sobre el álbum, como su fecha de lanzamiento, listado de canciones o la imagen de portada.

The Life of a Showgirl llega tras el lanzamiento de su último disco, The Tortured Poets Department el año pasado. Este rompió récords de transmisión en Spotify al ser reproducido 300 millones de veces en un día.