Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen

Una de las sagas más grandes de libros y series se aventura a expandirse a la gran pantalla: Game of Thrones. Según detallaron medios internacionales la compañía Warner Bros trabaja en una película sobre la Conquista de Aegon I Targaryen en Westeros. La película se encuentra en desarrollo y su escritor será Beau Willimon, conocido por su trabajo en House of Cards y Andor.

Se planea que la trama sea de varios siglos antes del inicio de la serie y gira alrededor de uno de los hechos más importantes del universo de George R.R. Martin. Además, esta será la primera aparición del Rey Aegon I Targaryen en pantalla. Variety aclara que el proyecto todavía no cuenta con un director a cargo ni actores.

Según Hollywood Reporter, George R.R. Martin reveló que tanto HBO como Warner Bros. tenían interés en el personaje de Aegon I Targaryen y estaban creando versiones rivales de su historia. También, el medio señaló que el largometraje está previsto para ser una producción enorme a la altura de Dune.

La noticia se revela en medio de la compra de Paramount a Warner Bros., después de varias negociaciones y una lucha con Netflix. Por eso, el futuro de las obras de la empresa se encontraban en una incertidumbre total. Sin embargo, según la nota, David Ellison, presidente y CEO de Paramount, ha señalado que Game of Thrones es su saga favorita, lo que podría dar un respiro a los fanáticos.

Game of Thrones comenzó con adaptaciones a los libros de George R.R. Martin. Con el correr de las temporadas, se ha transformado en uno de los fenómenos más grandes de HBO. El éxito ha llevado al lanzamiento de series precuela como House of the Dragon y El caballero de los siete reinos, que también han recibido críticas positivas.