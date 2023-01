Alcalde de La Higuera: “La bajada de Dominga no se soluciona con la construcción de una plaza ni de una obra. Hay que tener un plan de desarrollo integral”

Nada de bien cayó en el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, el rechazo por parte del Comité de Ministros del proyecto Dominga. La iniciativa industrial ha buscado materializarse hace 10 años y desde el 2013 ha enfrentado diversas vallas judiciales, técnicas y políticas.

El edil de la comuna critica que, a su juicio, la decisión fue política y no técnica, y afirma que el gobierno no escuchó a la comunidad. “Ahora esperemos que vengan y lo hagan para ver de qué manera salvamos La Higuera, tal como lo dicen Oceana y todas estar organizaciones ambientalistas que vienen a predicar a La Higuera, pero no ofrecen nada”.

Además, sostiene que “el plan anunciado no está diseñado para hacer frente al rechazo de Dominga. Es un plan de zonas rezagadas y se votó hace 2 años”.

El fallo unánime del Comité de Ministros en contra del proyecto Dominga, ¿cómo lo toma?

Era una crónica una muerte anunciada, como dice el libro de García Márquez. Este gobierno tiene un sesgo con este proyecto y claramente iba a pasar lo que terminó pasando. Me imagino que la empresa utilizará las instancias judiciales que tiene para revertir la decisión del consejo de ministros. Como municipio tenemos que estar preparados para lo que se venga, ya que la decisión no pasa por lo que diga la ciudadanía. De hecho, le pedimos al gobierno y al Comité de Ministros que viniera a la zona, pero tomaron una decisión sin hacerlo. Ahora esperemos que vengan y lo hagan para ver de qué manera salvamos La Higuera, tal como lo dicen Oceana y todas estar organizaciones ambientalistas que vienen a predicar a La Higuera, pero no ofrecen nada.

El gobierno anunció que tiene un plan por casi $50 mil millones en inversión para La Higuera, ¿lo ve insuficiente para contrarrestar los efectos que dejará en el empleo la no realización de este proyecto?

Ese plan no está diseñado para hacer frente al rechazo de Dominga. Es un plan de zonas rezagadas y se votó hace 2 años. Son $580 mil millones para cuatro comunas. Además, no son recursos asegurados, sino que dependerá de la capacidad técnica de cada comuna para ejecutarlo, por lo que no necesariamente se materializará ese monto. El plan son ideas de proyectos, pero que no están financiadas.

Y los casi 48 mil millones de pesos para La Higuera, ¿es una buena inyección de recursos?

La reparación del Colegio Pedro Pablo Muñoz, que lo incorporamos a la cartera de arquitectura, tiene una inversión por $20 mil millones, el alcantarillado de Chungungo y Los Choros son algo así como $12 mil millones, con esos dos proyectos ya van $32 mil millones. Ese plan no es uno específico para La Higuera por haber bajado Dominga, es un plan que se crea y nace en el segundo gobierno de Bachelet que se llama plan de zonas rezagadas.

¿Ve que los argumentos son más políticos que técnicos?

Siempre. Todos los argumentos que se entregan en el informe son los mismos que han estado siempre.

¿Tiene cuantificado el impacto que la no realización de este proyecto tiene en la comuna?

Tengo algunos datos: 10 mil personas para construir, más 2 mil para operar. Eso como impacto directo. A ello se debe sumar todos los empleos indirectos que se puedan crear que es difícil de cuantificar. Pero, además, Dominga estipuló a través de un convenio marco con las comunidades de La Higuera la entrega de un fondo de desarrollo para la comuna de $2 mil millones.

¿Ha hablado con el gobierno?

Tuve la posibilidad de reunirme con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, y espero hacerlo de nuevo para definir un verdadero plan La Higuera y no este plan que es humo, porque es un programa que viene desde antes. La bajada de Dominga no se soluciona con la construcción de una plaza ni de una obra. Hay que tener un plan de desarrollo integral.

¿Y ha tenido o espera reunirse con el Presidente Boric?

Me quiero reunir con el Presidente Boric. Cuando él vino a la región dijo en una radio que se quería reunir con el alcalde de La Higuera para ver de qué manera generamos mano de obra en esa comuna. Tiene que hacerse cargo de su ideología y ofrecernos un plan de desarrollo como corresponde a los vecinos de La Higuera.