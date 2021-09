Andrea Tokman, economista jefa de grupo Quiñenco: “Las malas políticas que se han impulsado le están causando un daño directo a los ciudadanos”

Preocupada por la situación que atraviesa la economía chilena está la economista jefa del grupo Quiñenco, Andrea Tokman. “Estamos en un momento clave y la clase política debe entender el daño que están causando las malas políticas públicas. No sólo por el sobrecalentamiento e inflación, sino por cómo crece un déficit fiscal insostenible, y el agravamiento de un ya serio problema de pensiones”, dice y enfatiza que “el mayor riesgo es efectivamente que se desborde la inflación y que la tasa suba tan rápido que el bajo crecimiento de los próximos años sea aún menor”.

¿Cuál es su primera lectura que hace del Informe de Política Monetaria?

Preocupada por la compleja situación económica, pero esperanzada porque el Banco Central está demostrando su disposición y voluntad de hacer todo lo que le corresponde para reducir los riesgos de daños mayores y permanentes a la economía. Hemos visto una transparencia y valentía muy destacables, especialmente del discurso del presidente Mario Marcel, para explicarle a los políticos que la crítica situación actual no es un problema de otros, sino que la causa es interna debido al exceso de estímulo fiscal y el descalabro financiero producto de los retiros de fondos de pensiones, pero cuidando siempre las fronteras para no sobrepasar su mandato y mantener la tan necesaria autonomía. Como demostró el presidente del Banco Central ante el Congreso, las malas políticas que se han impulsado le están causando un daño directo a los ciudadanos.

¿Ve que el escenario descrito es de cuidado y que se puede estar incubando un desequilibrio macroeconómico mayor por los riesgos de sobrecalentamiento?

Hay que ser claros en que el sobrecalentamiento ya llegó y se debe a las malas políticas que se han impulsado en el último tiempo. En Chile le pusimos combustible a un problema externo y si no se frena el despilfarro de recursos y se empieza a ordenar el gasto fiscal y a dirigir la ayuda donde más se necesita, el resultado será desastroso. Con las brechas de actividad cerradas y cuellos de botellas en la oferta, el boom de gasto por la liquidez de las transferencias del fisco y los retiros, con una sorpresa en la propensión a gastar que aumentó según lo estimado por el BC, más un desacoplamiento del peso por el riesgo financiero de más retiros con traspaso a precios mayor que si fuera un fenómeno global, ya no se puede seguir insistiendo que la inflación que sube y sube será transitoria y que no daña con más fuerza a los de menores ingresos. La baja capacidad de crecimiento que tenemos para los próximos 5 a 10 años, incluso menor que en la última estimación, es muestra de que este es un veranito de San Juan insostenible. Es en los próximos años donde se juega el progreso del país y la calidad de vida de sus habitantes, pero muy pocos hablan de ello.

¿Hay un llamado de atención a la clase política para que termine con proyectos mal formulados que terminarán afectando a las familias?

El IPoM es un fuerte llamado a la responsabilidad de las políticas públicas. El Central ha participado con buenos argumentos técnicos en la discusión legislativa demostrando los diferentes impactos de los proyectos en discusión, pero lamentablemente ha existido una voluntad de avanzar de todas formas con malas políticas públicas, lo que está siendo sumamente perjudicial para el país. El nuevo formato en que presentan los resultados del IPOM y el lenguaje del discurso son clarísimos ejemplos del esfuerzo realizado por el Banco Central para explicar las consecuencias de estos desequilibrios en la vida cotidiana de las familias.

También se puede ver que hay un llamado de alerta para el gobierno y su extensión del IFE que presionó al alza la política fiscal, ¿el gobierno se equivocó en extender el IFE a noviembre?

La extensión del IFE no tiene justificación técnica, y demuestra la incapacidad política del gobierno de aplacar las amenazas de los retiros y alinear a sus congresistas. Seguir entregando esa cantidad de recursos a familias que hoy tienen mayores ingresos que antes de la pandemia, en vez de orientarlos hacia el tercio de familias que hoy están más necesitadas y que requieren un apoyo mucho más integral que la transferencia directa para reinsertarse en el mercado laboral es un grave error. Ya estamos al límite de los recursos fiscales disponibles (incluso considerando el endeudamiento) y lo que están haciendo tiene un costo altísimo, es irresponsable, es ineficiente como política pública, y deja con una mochila pesadísima a los próximos gobiernos que tendrán que de alguna forma empezar a quitar estos instrumentos transitorios y el proceso de convergencia fiscal.

¿El mayor riesgo está puesto en que la inflación se desborde y la tasa de interés deba subir más allá del nivel neutral?

El gráfico que más me impresiona del Ipom es el del nuevo corredor posible de la TPM. Está totalmente por encima del de hace unos meses y refleja que el riesgo inflacionario es alto y que por lo mismo la agresividad del retiro del estímulo puede ser mucho más drástico de lo que esperábamos. Tener inflación sobre 5% por algún tiempo, puede terminar desanclando las expectativas de inflación y generando un espiral inflacionario. El mayor riesgo es efectivamente que se desborde la inflación y que la tasa suba tan rápido que el bajo crecimiento de los próximos años sea aún menor. Un escenario extremo de estanflación que no es descartable. Por lo mismo, las señales públicas y las decisiones en TPM por parte del Central eran muy necesarias.

¿Cuál cree que son los principales mensajes de alerta que entregó el BC?

Que estamos en un momento clave y la clase política debe entender el daño que están causando las malas políticas públicas. No sólo por el sobrecalentamiento e inflación, sino por cómo crece un déficit fiscal insostenible, y el agravamiento de un ya serio problema de pensiones. Pero no sólo eso, nos dice también que ya no tienen instrumentos para mitigar los efectos de los próximos retiros y que el mercado lo sabe, por lo que el solo hecho de mantener abierta esa discusión está generando costos importantes y estructurales en nuestro sistema financiero. Muestra además que, a falta de cordura en materia legislativa y fiscal, están forzándolos a actuar con más fuerza en su política monetaria. Por último, pone de relieve los problemas de crecimiento de largo plazo y advierte su relación directa con el bienestar de las personas, aunque reconoce que no es el Banco Central quien pueda enfrentarlo más allá de contribuir a un ambiente lo más estable posible.