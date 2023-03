Boric desdramatiza revisar programa de gobierno tras ofensiva del PS por “priorizar” iniciativas y resistencia PC

“Mire, cuando me advirtieron que me iban a preguntar eso, dije: ‘Pucha, la Paulina’, me enojé e iba a responder una pachotada”, sinceró este miércoles el Presidente Gabriel Boric al ser consultado por el emplazamiento de la timonel del PS, Paulina Vodanovic, respecto de realizar una revisión crítica del programa de gobierno.

En ese sentido, el Mandatario, desde Colchane, agregó que “después leí las declaraciones de la Paulina enteras, con el contexto, y dije que tiene toda la razón. Tenemos que lograr que la alianza de gobierno tenga iniciativa propia, que haga propuestas”.

Además, el Jefe de Estado se abrió a revisar el programa y desdramatizó la solicitud de la líder socialista. “Por supuesto, estoy siempre revisando las prioridades del programa y ustedes ven que la seguridad hoy día y enfrentar la migración se ha vuelto un tema absolutamente prioritario”, dijo Boric, agregando que “no veo ningún drama en revisar nuestro programa. Eso, sin abandonar los principios por los cuales llegamos hasta acá, que son la creación de un Estado de bienestar en Chile, distribuir de mejor manera la riqueza, mejorar la salud pública, la educación…”.

Y añadió: “Pero para eso necesitamos mayores recursos”.

El debate sobre qué tan apegado debe estar el oficialismo al programa de gobierno -un tema que, según afirman en el gobierno, complica a Boric- volvió a encenderse el martes, luego de una reunión de la mayor parte de las tiendas oficialistas, solo con la ausencia del Partido Radical y los liberales.

Tras esa cita, Vodanovic arremetió y aprovechó de hacer ver que, según ella, entre los partidos de gobierno se considera necesario “hacer una revisión crítica del programa” y determinar “qué es lo que nos interesa como partidos de gobierno relevar, cuáles van a ser las prioridades para nosotros, para también tener ese diálogo con el gobierno”.

“Aquí la relación no puede ser solamente de que el gobierno nos comunique ciertas cosas, sino que nosotros tenemos un deber político con la ciudadanía”, señaló Vodanovic.

Esa postura, sin embargo, choca con las pretensiones de Apruebo Dignidad, sobre todo, del Partido Comunista (PC), colectividad que, en más de una ocasión, ha pedido no renunciar al programa de gobierno con el cual Boric llegó a La Moneda.

“El gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos por avanzar sin renunciar, es una cosa esencial”, dijo el domingo el presidente del PC, Guillermo Teillier, en Radio Nuevo Mundo, luego de haber sido dado de alta por problemas de salud.

Sus palabras se dieron a un día del cumplimiento de un año desde que el Presidente Gabriel Boric asumió en el cargo. Pero también en momentos en que, particularmente desde el Socialismo Democrático -coalición que agrupa al Partido Socialista (PS), al Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR) y el Partido Liberal (PL)- han levantado dudas sobre el cumplimiento del programa.

Si bien Teillier reconoció que es necesario dialogar tanto con el oficialismo como con la oposición -sobre todo en función de las reformas fundamentales establecidas en la hoja de ruta de La Moneda-, también enfatizó que “el gobierno no puede estar a merced de la derecha, no puede caer en eso”.

La idea de evaluar el programa de gobierno, en todo caso, no es nueva. Ha sido una constante entre las dos almas oficialistas y es motivo de preocupación, sobre todo, en Apruebo Dignidad. En esa coalición reconocen que existe temor en que a la administración de Boric le ocurra lo mismo que al segundo mandato de Michelle Bachelet, quien terminó instalando el concepto de “realismo sin renuncia”. Un eufemismo, según algunos personeros del sector, para sincerar que no podrían hacer todo lo comprometido en campaña.

La inquietud, de acuerdo a las mismas fuentes, está más latente ahora tras el fracaso de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, iniciativa emblema de La Moneda. Esto porque, a partir de ese proyecto, apostaban a generar más recursos y financiar el programa de gobierno.

En el gobierno de Boric, en todo caso, el debate sobre el programa se cristalizó con fuerza tras la dura derrota del Ejecutivo en el plebiscito de septiembre pasado, comicios en los que arrasó el Rechazo en un contexto en que el propio Mandatario se la había jugado por el Apruebo. Tras ese fracaso, el Jefe de Estado, en medio de varias complicaciones, hizo un ajuste ministerial que terminó con la llegada del Socialismo Democrático al corazón de La Moneda.

Por esos días, el senador y jefe de partido de RD, Juan Ignacio Latorre, recalcó que “aquí no hay un cambio de rumbo respecto de las reformas del gobierno”.

Así, el debate volvió a reabrirse y la primera señal vino nuevamente desde el Socialismo Democrático. Una de las más evidentes la dio a fines de febrero la ministra del Interior, Carolina Tohá, en entrevista con El Mercurio. En esa instancia, la secretaria de Estado señaló que en el segundo año de gobierno sería necesario “actualizar la promesa de este gobierno ante el pueblo de Chile y actualizar la alianza de gobierno que lo respalda”.

Reunión campaña para el Consejo Constitucional.

“No fue ese el acuerdo de la reunión”

En respuesta a los dichos de Vodanovic, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, dijo que “yo no le privo a ningún partido que quiera hacer todas las revisiones mundiales de todas las cosas que crea, pero no fue ese el acuerdo de la reunión (de ayer). Yo no pude decir que nadie puede mirar ni leer el programa, o sea... Qué quiere cada uno y qué queremos como acuerdo lo vamos a saber el viernes”. Ese día, el oficialismo se reunirá nuevamente en la sede del PS, en París 873, para afinar la apuesta que quieren hacer como alianza de gobierno para el segundo año de la administración del Presidente Boric.

Eso sí, Carmona adelantó que de todas formas para su colectividad “es evidente que hay cosas que son compromisos sustantivos que le dan identidad, ADN, a la pertenencia a un gobierno, que tienen que mantenerse. Se supone que todos nos integramos a una articulación a partir de una propuesta programática. Eso tiene que tener rigores, pero no significa que sea una tabla inmutable”.

En línea con Carmona, el diputado comunista Boris Barrera afirmó que “lo importante es relevar las prioridades que uno pueda determinar de acuerdo a la situación política del momento. Creo que eso es legítimo, siempre y cuando esto se base en el programa, en lo que nosotros prometimos durante la campaña (...), que es ejecutar este gobierno. O sea, nos comprometimos a desarrollar transformaciones profundas en algunas cosas, como por ejemplo, las pensiones, mejorar la salud, la educación, la vivienda”.

Además, Barrera sostuvo que “cada uno, en relación a esos temas que nos comprometimos, puede encontrar que hay prioridades y a veces un timing, considerando que con el rechazo de la reforma tributaria tal vez va a costar la implementación de algunas cosas en el futuro inmediato y habría que ver nuevas fórmulas para poder sortearlas”.

El presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, por su parte, si bien insistió en que no deben renunciar a las materias por las cuales fueron elegidos, sí admite que deberían abrir el debate sobre el reordenamiento de las iniciativas. ”Entiendo que es una opinión personal de ella (Vodanovic). Y yo lo que he dicho en algunas reuniones políticas con La Moneda es que podría ser un interesante espacio un cónclave, o una jornada de trabajo del oficialismo, con los partidos, las bancadas parlamentarias, con el gabinete. Para actualizar, priorizar. El ejercicio de priorizar las metas, los objetivos a cumplir durante el 2023, siempre es fructífero (...). Siempre hemos dicho que el programa no está escrito en piedra”, indicó.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez (RD), en tanto, señaló que si bien considera propio del ejercicio político el que se prioricen los avances y agendas que impulsará el gobierno, “ello bajo ningún punto puede significar renunciar a nuestras convicciones ni a las promesas que hicimos a la ciudadanía. El Presidente Boric lo tiene claro y me parece que los esfuerzos de los partidos de gobierno deben estar en buscar las fórmulas para sacar adelante nuestras iniciativas, antes que renunciar a lo que nos trajo hasta aquí”.

Catalina Pérez

Planificar las reformas

Esta mañana, además, la timonel del PS profundizó sus dichos en 13C Radio y señaló que “cuando yo hablo de una revisión crítica es que hagamos una planificación de cuáles van a ser los tiempos de estas reformas. No se puede batallar en todos los frentes a la vez. Hay cosas de más largo plazo, por un tema de recursos, de cómo buscamos solventar esas reformas. Y también hay cosas que tenemos que concentrarnos hoy como gobierno”.

Camila Vallejo

En todo caso, el propio Boric ha deslizado que algunas de sus promesas de campaña hoy no son prioridad. Ese es el caso de la condonación del CAE, sobre la cual dijo que -por el momento- no es lo más urgente. “Es imposible responder corto a esto. En educación tenemos varios desafíos y el primero es la reactivación educativa, que todos los estudiantes que producto de la pandemia se alejaron del colegio, vuelvan”, señaló en TVN.

Pese al endurecimiento del tono de los comunistas, en otros sectores de Apruebo Dignidad las palabras de Vodanovic fueron bien recibidas. Ese es el caso del diputado Jaime Sáez (RD), quien planteó que “si los partidos políticos no hacen permanentemente una revisión crítica de los programas de gobierno que apoyan, cómo ese programa se va adaptando a las condiciones políticas del momento (...), yo creo que sería preocupante. No me parece un mayor problema la opinión de la presidenta del PS, porque habla bien de un partido que asume la responsabilidad”.

La diputada comunista Daniela Serrano, en tanto, argumentó que “como partido de gobierno siempre hemos puesto en discusión que el centro del programa de gobierno es lo que se tiene que cumplir. Claramente, hay prioridades que hay que ir vinculando al momento político que estamos viviendo, a las necesidades propias del país. Yo llamaría a desdramatizar esto que se habla de mirarlo con ojo crítico, sino que pueda también ser una conversación entre partidos de cuáles van a ser las prioridades del programa de gobierno”.