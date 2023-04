Boric y Fernández refuerzan señales de amistad tras tensiones y argentino lo llama a volver a Unasur

“Querido Presidente Alberto Fernández, siempre bienvenido a Chile. Esta es tu casa, muchísimas gracias”, con esas palabras cerró este miércoles el Presidente Gabriel Boric la declaración conjunta que lideró desde el Salón O’Higgins de La Moneda con su par de Argentina, Alberto Fernández.

El Mandatario trasandino visitó el país en una nueva conmemoración de la Batalla de Maipú, ceremonia que tuvo lugar durante la mañana en el Templo Votivo de esa comuna y tras la que juntos participaron en el Solemne Te Deum de Acción de Gracias.

Pasadas las 15.00, Fernández fue recibido por el Presidente Boric en el Palacio de Gobierno, donde sostuvieron una bilateral privada por cerca de media hora. Luego se sumaría la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa; el canciller Alberto van Klaveren; el secretario general de política exterior, Alex Wetzig, y sus contrapartes transandinas, en una reunión de trabajo que superó los 40 minutos.

Si bien Boric y Fernández ya habían limado asperezas en la Cumbre Iberoamericana, las señales de amistad que ambos reforzaron ayer dieron por superado cualquier tipo de tensión entre los países. En la antesala de la visita oficial del argentino, en Chile hubo duras críticas a Fernández por cuestionar al proceso que lleva adelante la justicia chilena contra Marco Enríquez-Ominami. En esa oportunidad, en República Dominicana, el peronista había reiterado que consideraba que se estaban vulnerando derechos al excandidato presidencial, el que calificó como “rehén”.

Con ese impasse superado, tanto el Presidente Boric como Fernández destacaron ayer la relación de hermandad entre ambos países. “A veces veo con dolor que algunas expresiones que tengo como pensamiento son interpretadas aquí como actos de hostilidad a Chile. La verdad es que lo único que siento por Chile es un enorme amor. Tengo por Chile un enorme reconocimiento por el modo en que fue mejorando y perfeccionando su democracia (...) La cordillera no es una pared que nos divide, sino que montañas que nos unen. No podemos pensar la Argentina y Chile de un modo que no sea unidos. Está en nuestra esencia la unidad con Chile, está en nuestra esencia buscar el desarrollo conjunto”, dijo el líder argentino, a la vez que confirmó su asistencia a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el próximo 11 de septiembre.

“El Presidente una vez más me invitó a estar el 11 de septiembre en Chile, y aquí estaré, recordando a Salvador Allende, un hombre que murió defendiendo la democracia y preservando sus ideales (...). Por favor dejen de atribuirme malestar con Chile que no tengo, los quiero mucho más de lo que ustedes piensan”, agregó.

Al finalizar su intervención incluso afirmó sentirse amigo de su par chileno. “Tengo el orgullo de ser tu amigo y siempre podrás contar conmigo. Sabes que siempre voy a estar acompañándote y cuando te acompaño a vos, sé que acompaño al pueblo de Chile”, dijo.

Por su parte, Boric reiteró su agradecimiento por la ayuda de Argentina durante los incendios y destacó el trabajo conjunto que se está haciendo en materia de seguridad y energía. En ese sentido, detalló que en la bilateral se abordó la reactivación urgente del comité de seguridad chileno-argentino, la comisión binacional Argentina-Chile en materia antártica y la reunión de mecanismos de consulta y cooperación en materia de derechos humanos.

“Este es el ánimo que nos inspira en las reuniones que tenemos con países vecinos y en particular en la de tanta hermandad que tenemos con Argentina. El de concretar acuerdos que vayan en directo beneficio de nuestros compatriotas y que fortalezcan la hermandad entre los pueblos”, recalcó el jefe de Estado.

Fernández, a su vez, destacó la necesidad de coordinar esfuerzos en desafíos comunes y reveló que en la cita en que ambos participaron ayer -liderada por Manuel López Obrador (México) para coordinar esfuerzos conjuntos en materia de inflación, soberanía alimentaria y crisis climática- se acordó repetir la cumbre de manera presencial en México durante mayo, la que se realizaría en Cancún.

“Unasur de estos tiempos”

El Mandatario argentino también puso sobre la mesa la necesidad de revitalizar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), instancia en la que Chile suspendió su participación durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera -en 2018- y que excancilleres y exmandatarios chilenos han pedido reactivar.

Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay también suspendieron su participación en esa instancia en 2018. Por esa época, Piñera -en un esfuerzo conjunto con sus pares- conformó Prosur, un espacio que surgió al alero de una ola de gobiernos de centroderecha en la región, cuadro que hoy se ha revertido con las administraciones del propio Boric y sus pares de Argentina, Colombia, México, Brasil y Perú. Hoy la institución se encuentra compuesta solo por Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam.

En ese sentido, Fernández destacó que Argentina concretó ayer su ingreso a la instancia y conminó a Chile a hacer lo mismo. “La Argentina hoy ya formalizó el ingreso a la Unasur, mañana si no me equivoco Brasil estará haciendo lo propio y le he planteado al Presidente Boric que tenemos que trabajar juntos para recrear el Unasur, pero el Unasur de estos tiempos, no el que conocimos. El Unasur que conocimos tuvo una virtud: que se podía convivir en Unasur más allá de las diferencias ideológicas. Eso ya es insuficiente, eso debemos darlo por hecho. Lo que tenemos que garantizar es un Unasur que sirva al desarrollo económico de nuestros pueblos”, afirmó.

“Debemos darle otro dinamismo, ponerle otro sentido al Unasur, siempre preservando aquello para lo que fue creado: la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos”, puntualizó.

En noviembre de 2022, el Presidente Boric ya se había mostrado abierto a reactivar la participación de Chile en la instancia multilateral. “Es tremendamente importante reforzar los organismos multilaterales en momentos en que el mundo necesita que América Latina tenga una voz unida en el marco de desafíos tan importantes como enfrentar los efectos de la pandemia o la crisis económica que todos nuestros países están viviendo”, sostuvo en esa oportunidad.