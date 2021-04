CAP tiene nuevo presidente, invertirá US$460 millones y espera detener este año las pérdidas en el acero

Una nueva etapa espera iniciar este año el grupo de empresas CAP, que participa en los negocios de la minería de hierro, siderúrgico y de infraestructura. Y no se trata solo de dejar atrás la pandemia, sino que, además, de abandonar los años de pérdida de uno de sus negocios centrales: el acero, donde está presente desde hace 70 años a través de Huachipato.

Para ello, la empresa tendrá muevo directorio y, además, nuevo presidente. En junta de accionistas, realizada este jueves, se definió la nueva composición de la testera, que de manera inédita estará integrada por tres mujeres: la exsubsecretaria de Hacienda durante el primer gobierno de Michelle Bachelet -y actual rectora de la Universidad Santo Tomás-, María Olivia Recart; la abogada de la Universidad de Chile y Master in Laws de la Universidad de Yale, Patricia Núñez; y la ingeniera comercial UAI y MBA de Harvard, Manola Sánchez, quien actualmente es directora de BCI y Mallplaza.

A esto se sumó la entrada de Tadashi Mizuno, reemplazando a Tadashi Omatoi en representación del grupo Mitsubishi, el segundo mayor accionista de CAP.

La mesa también estará integrada por Roberto de Andraca Adriasola, quien además preside el directorio de Invercap; y Juan Rassmuss Raier, quien ejerce como vicepresidente de CAP. Ambos son hijos de históricos exdirectores de CAP: el primero, de Roberto de Andraca Barbás, quien presidiera la firma por 27 años; y el segundo, del fallecido empresario y accionista del grupo, Juan Rassmuss Echecopar.

Nuevo presidente

Además de ello, la mesa tendrá un nuevo presidente, luego que el actual, Rodolfo Krause, no volviera a presentarse para el directorio. A él se sumaron Marcelo Awad y Gerardo Jofré, que tampoco repostularon.

Por la tarde, se realizó la primera sesión del directorio de CAP, instancia en la cual se definió al nuevo presidente, para lo cual resultó electo Jorge Salvatierra Pacheco, quien ingresó a la mesa de CAP en 2018 en reemplazo de Eduardo Frei Bolívar. Salvatierra es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y MBA de Saint Louis University, con pasos por empresas como American Express Bank, VTR -donde fue su CEO- y Quintec. Hoy preside el directorio de Canal 13 y ha integrado o integra las testeras de Latam Airlines, Telefónica del Sur, Chilgener (actual AES Gener), Entel y otras firmas.

“Es un honor para mí presidir una empresa con más de siete décadas de compromiso con Chile y las diversas regiones donde estamos presentes, ejemplo de integración industrial en una cadena de valor de las más relevantes en Chile. CAP enfrenta el futuro con optimismo y renovados desafíos, fiel a su Propósito de aportar en la transformación de recursos naturales, siempre comprometidos con el progreso sostenible de la sociedad, y teniendo siempre a la vista los principios ASG”, señaló el flamante presidente de CAP”.

Inversiones

En la junta de accionistas se anunció además la materialización de un plan de inversiones por US$459 millones para este año, de los cuales el 77% se destinará a minería, donde la compañía desarrolla el proyecto Fase V Norte en Minas El Romeral.

Según explicó el gerente general de la compañía, Julio Bertrand, los focos de esta inversión tienen que ver con optimizar los activos que tiene la compañía, preparándose y adaptándose par ael futuro.

“Ya estamos entrando en algunas acciones que tienen que ver con optimizar la operación, para luego crecer. Nosotros ya estamos trabajando en paralelo en proyectos de crecimiento, que son iniciativas no puramente desde el punto de vista de producir más, sino también desde la sostenibilidad”, complementó el ejecutivo.

Julio Bertrand, gerente general de CAP

El acero

Otro foco será mejorar los indicadores de Huachipato, su brazo acerero que lleva largos años arrojando pérdidas, debido a la dura competencia del acero importado, principalmente desde China. Según Bertrand, la empresa decidió replantear su negocio acerero, tanto en materia comercial como productiva, para enfocarla como líder de aceros especiales, que son los que se demandan en sectores como la construcción y la minería.