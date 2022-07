Gobierno anuncia ayudas por US$1.200 millones que incluye bono de $120 mil para 7,5 millones de personas

Era un anuncio esperado por los sectores políticos que desde hace varias semanas venían presionando al gobierno para que lanzara un beneficio para los sectores de menores recursos para hacer frente a la alta inflación. Es que el registro de 12,5% que anotó el IPC de junio con impacto directo en los alimentos y los precios de los combustibles complica el bolsillo de las familias.

Es por esto que, en una actividad en Quinta Normal, el Presidente Gabriel Boric entregó el detalle de las medidas que irán destinadas al 60% de las personas de menores recursos considerados en el Registro Social de Hogares. Así, entre las medidas se encuentra la entrega de un bono por única vez de $120 mil que abarcará a 7,5 millones de personas.

El Bono Chile Apoya de Invierno está dirigido a los causantes y beneficiarios del Aporte Familiar Permanente, personas mayores beneficiarias del Bono de Invierno, beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, del Aporte Previsional Solidario (APS) y de la Pensión Básica Solidario (PBS) de invalidez y del bono al trabajo de la mujer.

El gobierno explicó que, como innovación, en esta ocasión se suman hogares que actualmente no reciben estos beneficios, pero que viven con un menor de edad, un adulto mayor o personas en situación dependencia severa, pertenecientes al 60% más vulnerable del país. Esta última, al ser una medida que requiere proyecto de ley, ingresará esta semana por la Cámara de Diputados con discusión inmediata.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “esto como es un beneficio que se calcula sobre causantes, un grupo familiar tiene que calcular cuántos causantes tiene. Por ejemplo, un grupo familiar si tiene dos hijos con asignación familiar o SUF, recibiría $240 mil, y si tomamos como promedio de integrantes de carga que están en esta categoría estaremos entre $230 mil a $250 mil por hogar”.

El mandatario llamó al Congreso a tramitar con celeridad el proyecto de ley, ya que para entregarlo necesita la aprobación del Parlamento. “Invitamos a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que se tramite con la mayor celeridad posible. Sabemos que es urgente, y esa urgencia queremos atender”, dijo Boric.

Esa idea fue complementada por el titular de las finanzas públicas, quien dijo que “estamos respondiendo a la inquietud que nos transmitió especialmente la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, cuando nos plantearon la necesidad de algún tipo de apoyo económico para este invierno, dada la situación de inflación, de alza del costo de la vida, de alza de los precios de muchos productos”, puntualizó, detallando que esta semana se presentará el proyecto en el Congreso.

Otra de las medidas es la extensión del IFE laboral hasta el último trimestre de este año.

Además, el posnatal parental se ampliará por 60 días a quienes se les termine entre hoy fines de septiembre. “Esto va a beneficiar a 15 mil padres y madres, que están en el posnatal a punto o cerca de cumplir los 6 meses. Se va a extender hasta fines de septiembre y se va a hacer con cargo fiscal”, detalló Marcel.

El subsidio Protege, que también se extenderá, beneficiará a unas 33 mil personas y está destinado a trabajadoras que no tengan acceso a sala cuna.

De acuerdo al gobierno, el costo total de los anuncios es de US$1.200 millones, que se desglosan en US$928 millones se destinarán para el bono; extensión del posnatal de emergencia, que suma US$13 millones, y de US$259 millones para la extensión del IFE laboral y el subsidio protege.

¿De dónde vienen los recursos? Principalmente con cargo a los mejores resultados que obtuvo el fisco en la Operación Renta. El ministro explicó que “este apoyo a las familias tiene un costo importante para el Estado, pero afortunadamente, como hemos sido responsables en el manejo de nuestras finanzas, hemos tenido un buen resultado de la Operación Renta, tenemos recursos que vamos a poder dedicar a este propósito, sin abandonar los objetivos de ser responsables en el manejo de las finanzas públicas. Así que ser responsables paga, permite que se puedan hacer esfuerzos de este tipo y nos da mucho gusto poder hacerlo para poder responder a situaciones que sabemos que son apremiantes para muchas familias en todo Chile”, señaló el ministro de Hacienda.

Impacto en la inflación

Una de las discusiones que está sobre la mesa es si estos US$1.200 millones tienen efectos en la inflación, considerando el alto registro de junio, donde la demanda interna sigue jugando un rol importante, sobre todo en su componente de consumo privado.

Para el ministro Marcel, estos mayores recursos no tendrán impacto en la inflación: “Son cifras prudentes, cifras que por orden de magnitud no tendrá impacto sobre la demanda, el orden de magnitud comparado con lo que fue en su momento las ayudas que se entregaron en la pandemia, esto es algo más focalizado en los sectores que más lo necesitan, y eso nos permite asegurar que no tendrá impacto en la inflación”.

En ese sentido, añadió que “hoy día la inflación está respondiendo mucho más a los precios externos, reflejados en alimentos, combustibles, aumento del tipo de cambio, factores que inciden, pero el impacto en la demanda interna ha ido cediendo”.