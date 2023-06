Ni triunfadores ni derrotados: el análisis puertas adentro del oficialismo tras el discurso del Mandatario

Los principios no se han modificado, pero la constatación de la realidad desde el Ejecutivo sí ha obligado a reordenar las prioridades. Esa idea, mencionada por el Presidente Gabriel Boric en los primeros 10 minutos de su cuenta pública, marcó el análisis oficialista: la de un discurso -a juicio de los principales dirigentes de los partidos de gobierno- equilibrado, con énfasis en los principales avances y que, a su vez, reafirma varios de los compromisos ya adquiridos en el programa de gobierno.

Por lo mismo, en el sector creen que, en esta pasada, ninguna de las dos coaliciones de gobierno -Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad- se vio perjudicada.

Para nadie en el oficialismo pasó desapercibido que algunos de los compromisos anunciados, cruciales para un sector del oficialismo -como el inicio de la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE)- el Presidente los condicionó a la gran reforma “habilitante” de este gobierno: la tributaria.

Aunque para el Socialismo Democrático ese reconocimiento del Mandatario pone la cuota de “realismo” y sincera el cómo y cuándo podrían llevarse adelante estas reformas, en Apruebo Dignidad admiten que añade una cuota de “riesgo” dejar todo en manos del -eventual- nuevo pacto fiscal, en un contexto de minoría en el Parlamento, con una derecha “envalentonada” con los últimos resultados electorales. Y es que de rechazarse nuevamente la reforma tributaria, algunos ya hablan de adquirir deuda pública, que es el escenario menos deseable para el gobierno.

“Eso obligará a que el éxito de la reforma no solo esté en manos de Hacienda y los equipos legislativos, sino que también en todo el gobierno, en todo el oficialismo”, expresan.

Por otra parte, y con una nueva reforma tributaria que ya se cree distinta al primer proyecto presentado por el ministro Mario Marcel (Hacienda), ya se advierten concesiones a la oposición que puedan ir en desmedro de la recaudación estipulada para llevar a cabo todos los puntos del programa sujetos a dicha reforma. Por eso mismo, en el Socialismo Democrático -admiten en privado- también echaron de menos menciones a vías que pueden operar, como “Plan B”, para obtener una mayor recaudación, como mayores menciones a incentivos a la inversión o de grandes obras públicas a realizar.

“Las personas que hoy están atentas a nuestra conducta, estoy seguro que observan desde sus diferentes realidades nuestra capacidad de actuar generosamente y con altura de miras. Ceder a nuestro 100%, pero llegar a un acuerdo que beneficie a nuestro pueblo. No podemos fallar (...). Lo que corresponde ahora es saber si este Congreso comparte o no este espíritu. Si es así, confío en que encontraremos las herramientas para construir un nuevo pacto fiscal”, puntualizó Boric en su extenso discurso.

De todas formas, y más allá (o no) del éxito del nuevo pacto fiscal y de una mayor recaudación, en el Socialismo Democrático advierten que el Mandatario debió haber puesto una mayor cuota de realidad y haber señalado que ideas como la condonación del CAE podrían no ser llevadas a cabo más allá de si se presenta o no la tributaria, dado que hay otras prioridades en un escenario de mayor disponibilidad en las arcas fiscales.

¿La clave? El pacto fiscal

Así, tras los 216 minutos de alocución del Jefe de Estado, la presidenta del PS y senadora, Paulina Vodanovic, señaló que “fue un discurso con una visión de Estado, de compromiso democrático, de valoración de los derechos humanos, llamando a la transversalidad y a avanzar en unidad. Valoro que se haya insistido en una reforma tributaria y el Presidente ha sido honesto que para poder implementar medidas como la condonación del CAE u otras no se cuenta con recursos suficientes y que se requiere pacto tributario amplio”.

Su par de RD, y también senador, Juan Ignacio Latorre, ahondó en el escenario que podría enfrentar el gobierno si no se concreta un acuerdo fiscal en el Congreso para financiar los puntos del programa sujetos a la mayor recaudación.

“Esto tiene que ser producto del diálogo social con la oposición, con los trabajadores, con los empresarios, con las pymes, y poder definir en qué se van a gastar esos recursos. Yo creo que el ministro Marcel ha dado muestras de su capacidad de diálogo y de su disposición y flexibilidad para poder concretar esa reforma tributaria del año 2023. Si es que nuevamente el Congreso rechaza la reforma tributaria, bueno, habrá que buscar otras alternativas, pero que son menos deseables desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal. Uno sabe que los gastos permanentes, financiar con los derechos sociales de manera responsable, con ingresos permanentes, ese es el camino por el cual deberíamos avanzar, y no, por ejemplo, a través de la deuda, de la deuda pública”, ahondó.

Lo secundó el timonel de Comunes, Marco Velarde, quien relevó la idea de que no solamente los equipos legislativos deben estar tras el diálogo y un posible éxito del tema tributario.

“No solamente va a estar involucrado quien está a cargo de sacar adelante el pacto tributario, que es el ministro Marcel, sino que todo el gobierno va a tener que ponerse a disposición de llegar a acuerdos con la derecha, para poder sacar adelante una reforma que permita conseguir medidas tan importantes como la condonación de las deudas del CAE y la deuda histórica a los profesores”, detalló.