Oposición abordará permanencia de Provoste en la presidencia del Senado

El senador Iván Moreira está decidido. Y mañana apenas parta la sesión de sala, a las 16 horas, tomará la palabra para hacer un punto político, aquel que ha estado rondando en la mente de varios asesores de candidatos presidenciales y de la derecha. ¿Es adecuado que la titular de la Corporación, Yasna Provoste, mantenga ese cargo cuando desde el viernes es candidata presidencial de su partido?

“Voy a decirlo formalmente: que es conveniente sugerirle a la presidenta del Senado que renuncie, dado que permanecer en la doble función de presidenta del Senado y candidata presidencial no da garantías, y va a generar una mala convivencia que va a traer confrontación política”, remarca el parlamentario de la UDI.

Con esta acción, Moreira materializará la inquietud que han expresado los timoneles de los partidos de Chile Vamos que en declaración conjunta sostuvieron que la senadora debiera, “en caso de asumir una candidatura presidencial, dejar su cargo en la testera de la Cámara Alta”. Firmaron esta carta los titulares de la UDI, Javier Macaya; de RN, Francisco Chahuán; de Evópoli, Andrés Molina (Evópoli), y del PRI, Rodrigo Caramori.

“A nuestro juicio debiera dejar el cargo y que asuma interinamente el vicepresidente, Jorge Pizarro, hasta el día 21”, precisa Moreira, refiriéndose a la fecha en que el pacto en que compite Provoste, Unidad Constituyente, resolvió realizar su propio proceso de consulta ciudadana para definir a su abanderado a las elecciones de noviembre.

Si bien reservadamente en la derecha la mayoría coincide con esta crítica, no todos están de acuerdo en llevar a cabo una acción política en la sala del Senado. “Veamos con calma cómo evolucionan las cosas”, señalan algunos, mientras que Chahuán admitía que “por ahora, no hay ninguna medida concreta por hacer”. No obstante, la molestia por su duro tono en la cuenta pública del jueves, un día antes de anunciar la aventura presidencial, causó un profundo malestar en la derecha y en el gobierno.

Moreira quiere iniciar una discusión y un punto político porque al menos que se presente una acción censurando la mesa, no se puede obligar a Provoste a renunciar a su cargo. Asimismo, en el sector recuerdan que para una censura, la senadora debiera incurrir en un acto específico, como no cumplir con sus deberes de titular del hemiciclo.

Ayer, en entrevista con T13, Provoste abordó el tema señalando que su permanencia en el cargo no está en discusión, por lo menos, mientras no inscriba su candidatura. “Mientras sea precandidata no (voy a renunciar). Nunca me he dejado pautear por la derecha, así que que se queden tranquilitos nomás”, dijo.

La parlamentaria, a su vez, reconoció que el asunto está abierto a ser discutido con los senadores de oposición, quienes en marzo le dieron su respaldo para asumir el cargo que la catapultó a la carrera presidencial.

Así, el tema sobre la permanencia de Provoste en la presidencia de la Corporación será abordado este mediodía en la reunión de almuerzo del sector.

Hasta el cierre de esta edición, la postura mayoritaria de los parlamentarios de oposición era respaldar la permanencia de Provoste en la testera, pero reestudiar el tema luego de que se formalice su inscripción como candidata,

En el PPD, el senador Guido Girardi comenta que su par Jaime Quintana planteó la pregunta durante la mañana del lunes en el chat grupal. “La mayoría de los senadores PPD no ven ninguna incompatibilidad política si mantiene el apoyo mayoritario de la oposición, en la medida en que cumpla las tareas que tiene. No hay impedimento real ni político ni formal”, resume.

En este comité hay una división entre apoyar a Provoste y Paula Narváez, que es la candidata del PS que participará en esta consulta.

Los senadores socialistas, en tanto, están por no hacer “olitas” para no seguir levantando el tema. Analizaron el punto el fin de semana en la reunión de bancada, pero no llegaron a un acuerdo, aunque la mayoría estaba por no sumarse a la petición de pedir la renuncia, y esperan que sea la propia Provoste quien presente un cronograma al respecto.

“Es un tema que ella debe resolver, no es un tema institucional”, señala el senador Carlos Montes, principal asesor de Narváez, secundado por el senador Rabindranath Quinteros: “La decisión la tiene que tomar la propia senadora, no veo un drama en eso”.

Mientras que el senador José Miguel Insulza, en radio Pauta apuntaba: “No creo que (su renuncia sea una gran ventaja. No se lo vamos a exigir”.

En la reunión realizada el fin de semana los senadores socialistas concordaron en que no pueden sumarse a la estrategia de la derecha que quiere polemizar con Provoste, aunque tampoco saldrán a defenderla.

“La petición de renuncia a Provoste es expresión de machismo puro. A los hombres que han sido candidatos presidenciales y presidentes del Senado nadie los ha cuestionado”, acota el presidente del PS, senador Álvaro Elizalde, recordando que Andrés Zaldívar se mantuvo como titular del Senado cuando participaba en las primarias compitiendo con Ricardo Lagos en 1999.

En la oposición, incluso en el círculo más cercano a la DC, admiten que el escenario cambiaría si efectivamente la parlamentaria por Atacama se convierte en la abanderada presidencial de Unidad Constituyente (UC). “Ella va a seguir ejerciendo su rol de senadora. Y seguramente si se inscribiera el 23 de agosto (como candidata) será un tema distinto”, admite el vicepresidente del senado, Jorge Pizarro (DC).

“Actualmente, no hay ninguna razón que impida que se mantenga como presidenta del Senado. Después de las primarias, si ella se transforma en la candidata oficial de la coalición, entiendo se debería abordar el tema”, remarca la senadora Ximena Órdenes.

El senador Alejandro Navarro declara similar postulado: “Yasna candidata presidencial no puede estar en la presidencia del Senado, pero ésta, la de ahora, es una precandidatura. Espero que los senadores coincidamos en esto, empujar una renuncia anticipada porque le molesta a la derecha sería un grave error de la oposición”