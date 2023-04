Polémica por sanción en caso “telefonazo”: Orsini acusa filtración y RN “congela” participación en Comisión de Ética

Maite Orsini. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

La diputada aseguró no haber sido notificada del fallo de la instancia. "Me parece improcedente que se filtre a la prensa antes de que yo pueda conocer su contenido”, dijo. RN, en tanto, informó a la corporación que no continuará en la instancia pues consideraron insuficiente el castigo otorgado a la militante RD.