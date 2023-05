Presidente del Colmed y ley corta de isapres: “Cuando escuchamos a algunos actores, claramente hay una discusión ideológica”

El foco de la agenda sanitaria ha estado en la aplicación del fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, cuyo plazo vencía a fines de mayo. Aún no hay consenso en la forma en que las isapres deben acatar el dictamen y al mismo tiempo la industria asegura que de aplicar el proyecto que envió el Ejecutivo así como está, las sentenciaría a desaparecer antes de septiembre.

En ese contexto, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, asegura que se debe buscar la forma de cumplir el fallo sin poner en riesgo a los pacientes y al sistema. Para eso, como gremio asistirán la Comisión de Salud en el Senado, ”donde se está jugando el partido”, dice, para hacer llegar sus sugerencias y preocupaciones.

Después de varios meses, el Ejecutivo resolvió enviar un proyecto de ley para aplicar el fallo. ¿Qué les pareció la propuesta como gremio?

La situación que está viviendo es una crisis muy seria, tanto así que en estos momentos está involucrando a los tres poderes del Estado. La gravedad de esto es que este es un sistema que está en crisis, y esta se acentuará aún más por el fallo de la Corte Suprema. Para cumplir este fallo, el gobierno envió un proyecto de ley corta, el cual busca dar el espacio en tiempo para que con gradualidad el sistema se pueda adaptar al cumplimento de este fallo sin correr el riesgo de colapsar el sistema. Nosotros creemos que este partido se está jugando al interior de la Comisión de Salud del Senado, donde nosotros como Colegio Médico iremos a aportar nuestros distintos puntos de vista y miradas de todo el país, porque son muy distintas las realidades de Santiago con las de regiones, donde el desarrollo del sector privado es más pequeño. Por lo tanto, es ahí donde vamos a llevar todas nuestras sugerencias. Y para que nuestra opinión sea lo más seria y completa, vamos a realizar conversatorios con distintos actores. Eso sí, lo que está claro es que el sistema no puede sucumbir y que todo proyecto de ley que discutan tiene que estar centrado en el bienestar de los pacientes y de los prestadores, institucionales e individuales, donde están los médicos y médicas.

¿Qué puntos se deberían afinar de la propuesta?

Nosotros iremos a la comisión a hacer nuestros aportes, puesto que creemos que por la seriedad del problema tenemos que tener una visión de Estado y no mandar recados a la Comisión de Salud a través de la prensa, sino que ir personalmente a discutir y plantearles cara a cara cuáles son nuestros argumentos. Pero también en los conversatorios que tendremos queremos escuchar las opiniones de los diferentes actores sobre bajo qué argumentos han llegado a plantear el actual proyecto de ley que hoy se está discutiendo.

¿Cuál es su preocupación por los prestadores privados de salud?

Nuestra preocupación es que si colapsa el sistema obviamente van a colapsar muchos centros privados, y grandes clínicas, y nosotros queremos evitar eso. Estamos muy preocupados por los pacientes, pero también por el futuro de muchas instituciones, entre ellos muchos prestadores donde están los médicos y médicas. Esta es una preocupación, porque para poder cumplir como país con todos los desafíos sanitarios, que implican pandemia, listas de espera, entre otras cosas, necesitamos trabajando a todo el sector privado y público al máximo de sus capacidades. Por eso creemos que cualquier proyecto de ley debe estar basado en el bienestar de todos aquellos.

¿Han conversado con los integrantes de la Comisión de Salud?

Con algunos de ellos hemos estado en contacto, de hecho hemos participado en la comisión y hemos asistido de forma de oyentes este lunes.

¿Qué han podido expresarles a las autoridades sanitarias y legislativas?

A las sesiones hemos ido sin voz ni voto, solo vamos a escuchar y en unas semanas más iremos como Colegio Médico a aportar todas nuestras visiones y puntos de vista para entregar más antecedentes que permitan a los integrantes de la comisión tomar la mejor decisión y mejorar el proyecto de ley corta.

¿Qué preocupaciones tienen actualmente? ¿Qué puntos deberían quedar en el proyecto?

Primero, hay que centrarse en los usuarios y los prestadores públicos y privados no deben caer. Otras de las cosas que en la ley se debe asegurar es que las isapres cancelen las deudas que tienen con los prestadores, porque se estima que la deuda que tienen las isapres con los prestados está alrededor de los 500 mil millones de pesos, y nosotros queremos que en el proyecto de ley se garantice que se les pagará a los prestadores los dineros adeudados y que se aclare cuál es la deuda que aún no está facturada. También creemos que la modalidad de coberturas complementarias que incluye la propuesta no puede poner en riesgo la continuidad de atención de los pacientes que ya están en lista de espera.

¿Cuáles son los riesgos de que caiga el sector privado?

Los usuarios pueden ser aún más afectados, porque ya lo están debido a que muchas isapres están teniendo la cobertura adecuada, en muchos lugares no se aceptan bonos y muchas aseguradoras están retirando los convenios que tienen con algunos prestadores, entonces ya hay efectos. Una de nuestras grandes preocupaciones es que un eventual colapso de las isapres podría arrastrar a los prestadores privados y eso tenemos que evitarlo a toda costa. No pueden caer los prestadores, por lo tanto, necesitamos que las isapres vean la forma de pago de las deudas que tienen con ellos.

¿Qué pasaría con las personas con preexistencia?

Es la pregunta que todos se hacen, y el director de Fonasa dice que estarían en condiciones de cobijar a todas esas personas con preexistencia que se atendían en el sector privado ,y añade que podrían seguir haciéndolo a través de esta nueva modalidad que planeta el proyecto de ley.

El director de Fonasa, Camilo Cid, dijo durante la comisión de este lunes que la nueva modalidad no tendrá gasto fiscal.

Escuchamos eso y esperamos que estén en condiciones de demostrar todos los antecedentes en base a los cuales llegan a estas afirmaciones. De igual forma, mencionan que la idea es seguir potenciando el sector privado, pues la ley incluye su participación tanto como lo hace el día de hoy. Por lo tanto, queremos ver cómo se consolidan en el proyecto de ley esas afirmaciones que realizó el director de Fonasa

¿Cómo gremio les preocupó que la discusión se haya ideologizado?

Uno de los llamados que nosotros hemos hecho a todo el mundo es que acá todos tenemos que tener una visión de país y que esto no sea utilizado con fines ideológicos o políticos en uno u otro sentido, para atacar o defender. Acá hay que anteponer el bienestar de los pacientes, y la continuidad de las prestaciones que realiza el sector privado es absolutamente necesaria. Chile necesita de la generosidad de todos los actores para que al interior de la Comisión de Salud del Senado presentemos lo mejor de nuestros conocimientos y experiencias para abordar de mejor forma el problema.

¿Sienten que en estos momentos hay una discusión ideológica?

Cuando escuchamos a algunos actores, claramente hay una discusión ideológica más que un problema sanitario de fondo, y creemos que eso muy lamentable, porque sí es un problema sanitario que puede afectar a miles de personas, por lo tanto, todos tenemos que tener una visión de Estado para abordar el problema.