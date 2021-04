Sin vuelos, Rapa Nui arriesga continuidad de vacunación contra el Covid-19

El jueves pasado, y por segunda vez en lo que va del año, un grupo de rapanuis se manifestó en la losa del aeropuerto Mataveri, en rechazo a la llegada de un avión de Lqtqm con personas que no residen en Isla de Pascua, territorio que se encuentra libre de Covid-19 desde septiembre del año pasado.

“El levantamiento del jueves fue por el incumplimiento de las autoridades. Se dijo que no iba a entrar gente que no fuera estrictamente necesaria y que en el vuelo de Latam solo venían pacientes rapanui dados de alta en el continente, o con vínculos acá, o residentes varados allá. Pero trajeron a maestros de la construcción de una empresa privada”, explica Ruty Pakomio, vocera de la Nación Maohi Rapa Nui Ngavi’e, una agrupación local conformada principalmente por mujeres de la isla, que busca evitar nuevos contagios en la isla.

Durante la movilización, Ruty y otras tres dirigentes fueron detenidas por Fuerzas Especiales de Carabineros. Eso, dice Pakomio, molestó al resto de los isleños, quienes acudieron en su apoyo hacia la losa del recinto, rompiendo una reja e impidiendo el movimiento de la aeronave. Finalmente, solo tres pasajeros pudieron descender. Otros seis viajeros, quienes iban a construir viviendas sociales, tuvieron que regresar al continente.

Frente a la protesta, Latam decidió suspender temporalmente los vuelos cargueros a la isla, “hasta que se tomen las medidas para regularizar la situación”.

Pero el avión de Latam traslada, una vez por semana, alimentos perecibles, medicamentos para pacientes crónicos y también las vacunas contra el Covid-19. Por eso, frente a la decisión de paralizar los traslados se arriesga la continuidad del proceso de inoculación. A la fecha, y según registros del Ministerio de Salud, se ha vacunado a 2.641 personas con la primera dosis, del total de 8.277 habitantes que tiene la isla.

La decisión de la aerolínea, “claramente (arriesga el proceso de vacunación). Habrá que buscar alternativas para ver cómo enviar estas vacunas. Es un trabajo que hay que verlo con el Ministerio de Salud. Pero lo de la vacuna es gravitante, es uno de los problemas que hay que solucionar. La idea es lograr que depongan la toma y se retomen los vuelos de Latam lo antes posible”, dice René de la Puente, coordinador ministerial para Rapa Nui.

Los vuelos con vacunas y alimentos de primera necesidad arriban los jueves. Mientras, y para evitar un desabastecimiento, una de las alternativas que se barajan, en caso de que Latam mantenga la suspensión, es enviar las vacunas en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Consultada al respecto, la FACh señaló estar disponible para este tipo de requerimientos, pero a contar de mayo. Con anterioridad ya ha colaborado en el traslado de insumos médicos para la isla.

Otra opción es utilizar los aviones ambulancia que dispone el Ministerio de Salud (Minsal). “Todas las evacuaciones aeromédicas se hacen a través de empresas privadas que financia el Minsal”, explica De la Puente.

El coordinador ministerial agrega que la protesta se enmarca en la nueva Ley de Residencia y Permanencia de Isla de Pascua, que regula la permanencia y el arribo de personas no residentes. En ese contexto, los rapanuis “están pidiendo que se haga más rígida, poner más restricciones al ingreso. Pero es un trabajo donde se tiene que poner de acuerdo el pueblo rapanui completo, tiene que ser con un consenso de todos”.

La presidenta del Consejo de Carga Demográfica de Rapa Nui, Luz Zasso, agrega que “lo que ellos quieren es que se haga una revisión de la gente que está en la isla y que se cumpla (la norma). Si estamos en período de latencia de la ley, que se haga un barrido de quién debe y quién no debe estar en el territorio”.

Añade Zasso que la solución al conflicto estaría en “concentrarse en las modificaciones de la falencia (de la ley) que se ha detectado, agilizar las sanciones, poner más personal para fiscalizar, por ejemplo, si el contrato (de trabajo) de una persona se cumplió o si a la persona se le notificó” del término de su período de permanencia en la isla.

En total, y según cifras de Interior, se han ejecutado 253 procedimientos sancionatorios por incumplimientos a la Ley de Residencia en Rapa Nui, que en su mayoría se encuentran en curso.

En tanto, Pakomio aseguró que no volverán a manifestarse en contra de un vuelo de Latam, siempre y cuando no se traslade a personas que no estén habilitadas. “No se puede traer más gente de afuera. Maestros aquí hay y esa empresa que sacó la licitación puede contratar acá”.