    Autoconocimiento y manejo del estrés: universidad suma nuevas asignaturas para promover el bienestar y la salud mental

    A partir de 2026, todos los estudiantes de la Universidad Finis Terrae contarán con estos cursos transversales.

    La Tercera

    En Chile, el 45% de los estudiantes de educación superior presentan síntomas de ansiedad, un 46% de depresión y un 53% de estrés, según el Informe de la Unesco “Apoyando la salud mental y el bienestar de los estudiantes de educación superior”, publicado en noviembre de 2024.

    Ante este panorama, las instituciones de educación superior tienen el desafío de promover entornos saludables y acompañar a sus estudiantes con estrategias preventivas.

    En este contexto, la Universidad Finis Terrae anunció que a contar de 2026 implementará nuevas asignaturas transversales para todos sus alumnos, en el marco de su modelo formativo “Finis Transforma”, que pone el foco en la persona y su desarrollo integral, y con ello se impartirán cursos enfocados en la prevención y detección temprana de temáticas relacionadas con la salud mental, favoreciendo el bienestar emocional y la vida universitaria equilibrada.

    Autoconocimiento y manejo del estrés: universidad implementa nuevas asignaturas para promover el bienestar y la salud mental

    “Uno de nuestros objetivos es la promoción del bienestar y salud de los estudiantes, por eso vamos más allá de que los alumnos se transformen en profesionales competentes en lo técnico, sino personas capaces de mirar el mundo con humanidad, empatía y sentido ético. Esa es la verdadera transformación que la educación debe ofrecer hoy”, asegura Elisa Marchant, vicerrectora académica de la Universidad Finis Terrae.

    Dentro de los objetivos de estos cursos está abordar los problemas de salud mental e incorporar buenas prácticas institucionales que permitan generar instancias de detección temprana y acompañamiento.

    ¿Cuáles son las nuevas asignaturas que promoverán el bienestar y la salud mental?

    Identidad y proyecto de vida. Ese es el nombre de la asignatura que buscará fomentar el autoconocimiento como factor protector del bienestar de las personas, la cual se complementa con un conjunto de talleres orientados a entregar herramientas para desenvolverse en la vida universitaria. Se abordan temas como gestión del tiempo, manejo del estrés y regulación emocional.

    Taller de pensamiento, comunicación y arte. Este curso promoverá un conjunto de actividades que buscan fomentar lazos con diferentes actores al interior de la comunidad universitaria. Así, el fomento de relaciones interpersonales de calidad actúan como factores protectores del bienestar y se previenen temas de aislamiento y soledad de los estudiantes. En esta asignatura, los estudiantes analizarán y reflexionarán en torno a diversas obras artísticas en distintos soportes, lo que fomentará la capacidad de interpretar, argumentar y expresar ideas de manera clara y fundamentada.

    “La exploración de manifestaciones artísticas se convierte en un medio para estimular el diálogo, la creatividad y la sensibilidad cultural, promoviendo en los estudiantes una mirada crítica frente a su entorno y su rol en la sociedad, habilidades que se requieren independientemente de la carrera que estudien. Es crucial que los futuros profesionales tengan bases sólidas que desarrollen su creatividad y un pensamiento analítico, lo que es posible gracias a programas como este”, añade Marchant.

    Tras permanecer casi un año cerrado: Palacio Falabella reabre sus puertas al público

    CFA critica las causales de Hacienda para cambiar meta fiscal y advierte riesgos que deuda supere el 45% del PIB

    Acreedores de Corona fichan a KPMG por eventual menoscabo patrimonial previo a su quiebra

    Corte Suprema confirma multa contra BancoEstado por no restituir fondos en fraude de tarjetas

    Marcel y polémica por glosa republicana: “La inventé yo (...) Era una época en que los ingresos eran muy abundantes”

    Trama bielorrusa parte V: Fiscalía revela un tercer soborno millonario a Vivanco en oficinas de abogados Vargas y Lagos

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

